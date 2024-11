Feeling, la canzone di Elodie e Tiziano Ferro: testo, significato e video

video suggerito

Elodie e Tiziano Ferro hanno pubblicato nelle scorse ore Feeling, la prima collaborazione tra le due star del pop e del R&B. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Tiziano Ferro ed Elodie, foto di Comunicato Stampa

Sono passati quasi due mesi dallo scorso 17 settembre, quando le stories Instagram di Tiziano Ferro ed Elodie raccontavano di una cena a Los Angeles tra i due, un incontro che avrebbe rappresentato anche il momento giusto per la prima collaborazione tra i due artisti romani. Nelle scorse ore infatti, è stato pubblicato il singolo Feeling, prodotto da Golden Years, aka il producer Pietro Paroletti, autore anche della hit Alta Marea firmata dalla coppia Coez-Frah Quintale. La canzone viene accompagnata da un video ufficiale, girato interamente in bianco e nero da The Morelli Brothers. La canzone è stata scritta in collaborazione con Jacopo Ettore, Federica Abbate e Pietro Paroletti. Feeling utilizza la natura fugace di una relazione complicata per raccontare la reazione dei protagonisti all'adrenalina dell'incontro. Nella nota stampa, Tiziano Ferro ha descritto così la canzone: "Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa". Mentre Elodie: "Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli". Qui il testo e il significato di Feeling.

Il testo di Feeling, la nuova canzone di Tiziano Ferro ed Elodie

Elodie

Tiziano

Sei Satana che vive sulla mia spalla

Che cammina insieme a me, ghetto blasta

La tua relazione è un buco nell’acqua

E tu ci cammini sopra e fai

Questo silenzio quanto ci costa?

Forse più del Moysa

Vuoi rubare l’anima di una popstar

Ma fai così

Mi odi come l’ R&B

Abbiamo i graffi di un CD

Che è lì da qualche parte

Nella tua Porsche

Profumo sui sedili

Che sa di noi senza vestiti

È stato solo un feeling

È stato solo un feeling

Ti ho amato forse anche troppo

E anche più di nascosto

Apro una storia alle 6 quando eri con lei

Dentro un bagno un’ora ad una festa e lei

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

Tu eri un altro, io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

L’ultima gemma per non annoiarci

Un solo dilemma, sinceri o bugiardi?

Mi cercavi la sera tardi

Ti scrivevo solamente un indirizzo come taxi

Sì, era bellissimo così

Gli specchi rotti

Ed i tuoi jeans

Ma c’ero andata un po’ sotto

Forse anche troppo

In più di nascosto

Apro una storia alle 6 quando eri con lei

Dentro un bagno un’ora ad una festa e lei

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

Tu eri un altro, io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono

Fottimi e poi offrimi da bere come un Dom Perignon

Erykah, Missy, Aaliyah, svegli dalla notte prima

Come il Ghetto Blasta ancora spaccavamo tutta Roma

Mi rincorre e fa paura, mi tortura

Pensieri ostili, you can dust it off and try it again

Ma era solo feeling

Apro una storia alle 6 quando eri con lei

Dentro un bagno un’ora ad una festa e lei

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

Tu eri un altro, io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

Il significato della canzone Feeling

Feeling è il nuovo brano di Elodie e Tiziano Ferro, rappresenta la loro prima collaborazione. La canzone viene prodotta da Golden Years, aka il producer Pietro Paroletti, mentre il video ufficiale, interamente in bianco e nero, è stato girato dai The Morelli Brothers. La canzone è stata scritta in collaborazione con Jacopo Ettore, Federica Abbate e Pietro Paroletti. Su un tappeto musicale più congeniale a Tiziano Ferro, ovvero con sonorità R&B, i due artisti raccontano il dualismo di un rapporto in cui non esiste fiducia, ma viene analizzato il trasporto dei protagonisti attraverso la complicità. L'atto del rincorrersi "nell’ascensore di un hotel, al freddo fuori da un set, nel parcheggio di un club" si traduce in una ricerca costante di attenzioni ed emozioni, che però non si potranno trasformare in qualcosa di concreto. A questo racconto, si aggiunge anche la segretezza di una relazione, che da un lato svela l'adrenalina della situazione, come quando Elodie canta: "Sì, era bellissimo così, gli specchi rotti e i tuoi jeans, ma c’ero andata un po’ sotto, forse anche troppo in più di nascosto". Dall'altro lato, proprio la voce dei due cantanti, nell'outro del brano, mette la parola fine a qualsiasi situazione futura, quando cantano: "Domenica era bella la notte, era stupida, tu eri un altro, io non ero l’unica, di me non ti fidi, solo feeling".

Il video in bianco e nero di Feeling con Tiziano Ferro ed Elodie

La canzone viene accompagnata da un video ufficiale, girato interamente in bianco e nero dai The Morelli Brothers. All'interno, Tiziano Ferro ed Elodie ripropongono l'unione e le discussioni in una coppia, dai momenti di riconciliazione alle incomprensioni e le urla. All'interno del video, protagoniste anche altre coppie che discutono per poi abbracciarsi nei momenti finali del video.

Il momento di Tiziano Ferro ed Elodie

A quasi due mesi di distanza dall'annuncio, Feeling, la prima collaborazione tra Elodie e Tiziano Ferro, è stata pubblicata. Adesso per i due cantanti si intravedono mesi molto importanti: da una parte, Tiziano Ferro continua il suo ritorno nella scena dopo l'ultimo tour negli stadi nel 2023, la pubblicazione di Destinazione Mare e Abbiamo vinto già con J-Ax, ma anche la pubblicazione del primo romanzo La felicità al principio. Dall'altro lato, Elodie sta preparando il suo The Stadium Show, due appuntamenti live prodotti da Vivo Concerti che avranno luogo l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli.