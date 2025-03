Testo e significato di Sorridi e vuoi fumare, Clementino racconta il suo viaggio tra luci e ombre

video suggerito

Clementino ha pubblicato la nuova canzone Sorridi e vuoi fumare, un brano tra luci e ombre: ecco testo e significato.

A cura di Redazione Music

Clementino

Clementino è tornato a sorpresa con il suo rap che da anni segna la scena italiana. Il rapper napoletano, protagonista di The Voice Senior, di cui è giudice assieme a Gigi D'Alessio, Loredana Berè e Arisa, ha pubblicato Sorridi e vuoi fumare, un brano che si caratterizza proprio con la sincerità con cui Clementino riempie le sue barre da anni, ormai, diventando uno dei fratelli maggiori del rap italiano, esempio per tantissimi giovani artisti. In questa canzone il rapper di Nola ha deciso di aprire il cuore e le rime a un pezzo di biografia, "diretto e sincero" come si legge nella nota stampa che lancia questo nuovo singolo.

Testo di Sorridi e vuoi fumare

Nella macchina a guardare

case portici e le strade

sai che a volte tocco terra

stavo andando sottoterra

affondavo nella melma

Mi ero perso nella selva

quelle notti era una guerra

la mattina ero una belva

crediamo che tutto ci sia dovuto

mi catapulto in quello che non ho capito io

Facevo finta che tutto andasse bene

perché qui è normale dire falsità

così normale che dopo si offendono

se gli sbatti in faccia la verità

Volo sull’asfalto come Hancock

testa che mi sbatte come Ben Klock

picchia nelle tempie come Kendō

tutta la passione che sento

nuoto questo mare controvento

sfido la corrente, non mi arrendo

perché tutto mi stava sparendo

vivere il mio tempo

e la gente cambia

e l’autostrada è lunga

Sorridi e vuoi fumare

vivere il mio tempo

per noi fuori di testa

ragazzi chiusi in gabbia

Sorridi e vuoi fumare

e dento il male, male che fa

e dentro il male, male che fa

quando è sera

sorridi e vuoi fumare

na na na

E poi che si perde nel giro

e poi chi non crede più in Dio

sorridi e vuoi fumare

uooo

Essere qualcuno è come un parto

tutti fanno i complimenti appunto

sì, ma tutti questi non lo sanno

quante volte ti hanno fottuto

io non voglio niente, solo pace che

accenda quella fiamma adesso dentro me

Fumo sugli scogli ancora penso che:

"Nessuno è più felice di me"

e quando non c’era più nessuno al buio

per poterti medicare

una lettera all’inferno che da troppo tempo

voglio dedicare

il tuo chiacchierare male quante le risate,

mi fai sbellicare,

noi sopravvissuti sulle spine,

senza scarpe sopra il lungomare

Volo sull’asfalto come Hancock

testa che mi sbatte come Ben Klock

picchia nelle tempie come Kendō

tutta la passione che sento

nuoto questo mare controvento

sfido la corrente non mi arrendo

perché tutto mi stava sparendo

vivere il mio tempo

e la gente cambia

e l’autostrada è lunga

sorridi e vuoi fumare

vivere il mio tempo

e noi fuori di testa

ragazzi chiusi in gabbia

sorridi e vuoi fumare

e dento il male, male che fa

e dentro il male, male che fa

quando è sera

sorridi e vuoi fumare

na na na

e poi che si perde nel giro

e poi chi non crede più in dio

sorridi e vuoi fumare

uo o o

Il significato di Sorridi e vuoi fumare

È un Clementino che scrive una lettera per parlare di sé, di un passato complicato ("stavo andando sottoterra affondavo nella melma mi ero perso nella selva quelle notti era una guerra"). Non si risparmia, il rapper, come quando rappa "Facevo finta che tutto andasse bene perché qui è normale dire falsità" o "sfido la corrente, non mi arrendo perché tutto mi stava sparendo". IL rapper cita l'attore Tony Hancock, morto suicida, il dj tedesco Ben Klock per una canzone che "esplora il contrasto tra sogni e difficoltà, tra la strada e la ricerca di un equilibrio interiore" come si legge nella nota stampa: "‘Sorridi e vuoi fumare' è uno di quei brani in cui l’artista si apre completamente, con la sua consueta autenticità e purezza. Con immagini chiare e malinconiche, riesce a trasformare un’espressione di frustrazione in qualcosa di positivo, quasi liberatorio, confermando ancora una volta la sua capacità di parlare col cuore e arrivare dritto al pubblico, senza mai perdere incisività". Quello di Clementino, quindi, "un viaggio tra luci e ombre, tra momenti di lotta e attimi di consapevolezza (…) un vero e proprio sfogo, un grido di resistenza e sopravvivenza".

I concerti di Clementino

Clementino, inoltre, torna live con due concerti il prossimo inverno: il rapper, infatti, sarà il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope a Napoli, in cui i fan potranno cantare tutti i suoi successi: Sul palco insieme a lui, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d’eccezione, composta da: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo" Ferrara (basso).