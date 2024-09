video suggerito

Come nasce il duetto tra Tiziano Ferro ed Elodie: dai commenti al messaggio “Amore arrivo” Ecco come nasce il duetto tra Tiziano Ferro ed Elodie, dai commenti su Instagram alla storia della cena programmata tra i due a Los Angeles, passando per il cambio di manager con l’arrivo di Paola Zukar. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tiziano Ferro, Elodie

Potrebbe essere arrivato il tanto atteso ritorno per Tiziano Ferro, dopo mesi di indiscrezioni e commenti sui profili Instagram dell'autore di Latina: stiamo parlando di un nuovo singolo che vedrà la prima collaborazione tra Ferro ed Elodie. La cantante, reduce da un'estate in cui Black Nirvana, la sua ultima uscita, è stata certificata disco di platino, potrebbe assistere anche a una rinascita discografica di Tiziano Ferro, che solo lo scorso marzo/aprile, ha cominciato un nuovo percorso con la manager Paola Zukar. La collaborazione tra Ferro e la produttrice discografica arriva dopo la chiusura del rapporto storico con il suo manager Fabrizio Giannini. Ma come nasce il duetto tra Tiziano Ferro ed Elodie?

Tiziano Ferro, via Instagram

Dal cambio manager con Paola Zukar e le indiscrezioni su Madame

C'è chi ha sottolineato che Fabrizio Giannini è stato, fino a qualche tempo fa, il manager di entrambi gli artisti, passati poi sotto la guida, rispettivamente, di Paola Zukar e Max Brigante. Già nei momenti successivi alla firma con Zukar, si discuteva della possibilità di una collaborazione tra Ferro e Madame, entrambi assistiti di Zukar, dopo il grande successo ottenuto, almeno nella dimensione autoriale, nella collaborazione tra la cantante di L'amore e Laura Pausini: infatti, Madame ha scritto per lei Scatola. Il silenzio discografico di Ferro, rotto solo lo scorso anno dal successo di Destinazione mare e dalla collaborazione con J-Ax in Abbiamo vinto già, potrebbe essere interrotto definitivamente il prossimo 20 settembre, con una storia pubblicata su Instagram ieri da Tiziano Ferro ed Elodie.

Elodie, via Instagram

La storia su Instagram che annuncia una collaborazione tra Ferro ed Elodie

I due, anche se non si seguono reciprocamente sui social (solo Elodie segue Ferro su Instagram), hanno pubblicato nelle scorse ore la foto del calendario del proprio cellulare, evidenziando che tra le 19 e le 20 di oggi, 17 settembre 2024, sarebbe avvenuta una cena tra i due. Elodie ha lasciato anche un piccolo commento nella sua storia Instagram, scrivendo "Arrivo amore" e taggando proprio l'artista di Latina. Sembrano quindi essersi avverate le intuizioni di All Music Italia, che aveva annunciato una collaborazione tra i due nei mesi estivi, appena passati. Nella stessa indiscrezione, si faceva riferimento anche a un'altra possibile traccia, questa volta con Baby Gang, oltre alla già pre-segnalata Madame.

Leggi anche Cos'è il dynamic pricing e perché la Commissione Europea sta investigando sui biglietti degli Oasis

Da Elodie a Baby Gang, passando per il successo di ​r()t()nda con thasup

Non è una novità per Tiziano Ferro la collaborazione con alcuni tra gli artisti più giovani e intraprendenti del panorama urban italiano. Perché una possibile traccia con Baby Gang arriverebbe dopo il successo di Ferro nel secondo disco di thasup c@ra++ere s?ec!@le: infatti avevano collaborato nel brano ​r()t()nda, inserito anche ne Il mondo è nostro di Ferro, pubblicato nel 2022. Per l'occasione, Ferro aveva spiegato com'era nata la collaborazione con thasup: "Ci siamo conosciuti su Instagram, abbiamo iniziato a chiacchierare (senza mai vederci in volto) e ho scoperto un ragazzo molto sensibile, con un drive soul incredibile. Proprio grazie a questa nostra comune passione per il soul dialogare è stato semplice, anzi proprio una goduria. thasup è un bravo scrittore di musica e un bravo produttore, trascende dal mondo del rap e della trap, per me è un artista con una visione della melodia molto internazionale (mi ricorda John Legend o Frank Ocean)".