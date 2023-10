Abusi e dipendenze nel primo romanzo di Tiziano Ferro: “Sto divorziando, non posso presentarlo” È stato pubblicato il primo romanzo di Tiziano Ferro dal titolo La felicità al principio: l’artista non potrà presentarlo in Italia a causa del divorzio in atto con il marito Victor Allen.

A cura di Vincenzo Nasto

Tiziano Ferro, profilo Instagram @tizianoferro

Da poche ore è stato pubblicato l'esordio letterario di Tiziano Ferro La felicità al principio. Il cantautore e scrittore romano, che ha annunciato lo scorso luglio l'uscita della sua opera, anticipa il quesito più importante attorno alla genesi di La felicità al principio nell'introduzione, che recita: "Questa non è la mia storia. L’ha scritta il mio angelo mentre vagava nella galassia dell’insonnia. Io, però, non sono Angelo Galassi". 208 pagine però non hanno pienamente convinto sull'assenza reale di riferimenti al proprio percorso personale e musicale, in un vortice che affronta le vulnerabilità dell'essere umano, di come vengono amplificate dall'ambiente sociale e della figura genitoriale descritta nel libro. Dai riferimenti alle dipendenze e alla salute mentale, ai traumi alimentari che hanno irrimediabilmente influenzato il personaggio dell'opera, fino alla ricostruzione di traumi infantili e una rinnovata lettura dei codici familiari, in cui in una graduale sfumatura che attraverso il libro, il principio del senso di colpa per la propria esistenza viene affrontato a 360°.

Il personaggio di Angelo Galassi

Angelo Galassi, personaggio e avatar di Tiziano Ferro è una star della musica italiana che finge la sua morte da ormai più di 10 anni in circostanze che sembrano frutto di un errore della burocrazia statunitense, unita alla volontà di scomparire dai radar da parte dell'autore, che cambierà il nome in Angelo Ribisi. Il viaggio dell'eroe alla ricerca della consapevolezza della propria vulnerabilità passa dalla descrizione della bulimia e dell'abuso di alcolici e psicofarmaci alla ricomparsa di una vecchia fiamma nella sua vita che gli donerà Sophia, una bambina che affronta un percorso di mutismo per scelta.

La violenza raccontata all'interno del romanzo e la natura famigliare

All'interno del racconto Ferro, attraverso la figura di Galassi, affronta il tema della violenza, dagli abusi subiti da piccolo da parte di suo zio, al padre violento sotto abuso di alcolici. La violenza non è solo fisica anzi: Galassi affronta il tema della grassofobia durante l'adolescenza, ma anche dell'omofobia, che diventa una delle chiavi di lettura nel racconto della sua relazione nascosta con l'amore della sua vita. Bass Ferper, nome d'arte di Fabio, è la relazione nascosta al pubblico, un rapper diventato giudice di un talent, che reprime la sua natura quando arriva al successo, lasciando il protagonista alle tremende sofferenze dell'accettazione. Il tema della tossicità dei rapporti personali, da quelli familiari ai lavorativi, viene ripreso con vari stati d'animo, ma è la musica ad attraversare e segnare la vita del protagonista.

L'amore per Lucio Battisti e la comparsa di Sophia

La musica italiana, citata da Ferro nel libro, è quella con cui è cresciuto: viene sottolineato più volte l'amore per Lucio Battisti, e come la sua musica abbia risuonato in casa Galassi sin da piccolo, anche grazie ai vinili del padre. Perché gli esordi musicali e i sacrifici di Galassi riprendono alcune fotografie dei primi anni nel mondo della musica di Ferro, gli sforzi economici e la voglia di cantare a tutti le proprie emozioni. Ed è proprio la musica il vagone che trasporta la timeline più importante dell'opera: la musica è lo strumento per rendere libera dalla sua condizione di mutismo volontario la piccola Sophia. Galassi se ne accorge quando la bambina balla freneticamente con i suoi vecchi brani, ma anche con il suo nuovo, Continua, che gli permetterà di ritornare in Italia. E il rapporto tra i due, l'aspetto genitoriale della vicenda, sembra liberare l'uomo dalle colpe di cui si affligge, la riscoperta della felicità al principio.

L'annuncio del divorzio e perché non ci sarà più il tour letterario

Nel frattempo, il cantante romano, che aveva annunciato la presentazione del libro in tour nei teatri italiani, ha dovuto annullare l'arrivo nella penisola. Lo scorso 19 settembre infatti, attraverso un post su Instagram: "Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. Recentemente abbiamo avviato le pratiche del divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia". Come spiega nell'intervista di Candida Morvillo al Corriere della Sera, la causa sarebbe legata alla burocrazia americana: "Avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me".