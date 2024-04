video suggerito

Coachella 2024, il duetto di Lana Del Rey e Billie Eilish: “È la voce di una generazione” Lana Del Rey e Billie Eilish, insieme sul palco del Coachella, hanno cantato i loro brani di maggior successo: “Video Games” e “Ocean Eyes”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Billie Eilish è stata ospite a sorpresa durante l’esibizione di Lana Del Rey al Coachella, venerdì 12 aprile. Il duo, per la prima volta insieme su un palco, ha cantato Ocean Eyes (brano del 2016 di Billie) e Video Games (canzone di Lana del Rey del 2012). Le cantanti non hanno mai nascosto di provare stima reciproca, scambiandosi complimenti anche in occasione della performance.

"Lana Del Rey è la ragione per cui almeno metà di noi qui esiste"

L’attesa di una collaborazione tra due artiste del calibro di Lana Del Rey e Billie Eilish era tanta. Lana, con un abito azzurro e la solita aria malinconica che la contraddistingue, ha voluto sul palco con sé Jon Batiste, Jack Antonoff e Billie Elish. È stata proprio l’esibizione con quest’ultima a mandare in visibilio i fan, le due hanno infatti cantato i loro brani più famosi: Ocean Eyes e Video Games. Sul finire della performance, Lana Del Rey si è rivolta alla collega dicendo: "Questa è la voce di una generazione". Un complimento a cui la cantante ha risposto: "Lana Del Rey è la ragione per cui almeno metà di noi qui esiste, compresa me!".

"Lana Del Ray ha cambiato il modo in cui le persone cantano"

Che Lana Del Rey abbia influenzato fortemente Billie Eilish è cosa nota. Intervistata da Dua Lipa nel podcast At Your Service, la cantante aveva sottolineato quanto l’album Born to Die fosse stato importante non solo per lei ma per il mondo dell’industria musicale in generale, segnando un forte impatto soprattutto per le donne. Lana Del Rey e Billie Eilish, intervistate da Interview nel 2023, si erano complimentate l’una con l’altra. Rivelava Billie: "Una delle mie maggiori ispirazioni è stata la tua capacità di raccontare storie e di scrivere dal punto di vista di un personaggio. Per me è molto più facile scrivere una canzone se non riguarda la mia vita e se non è vera".