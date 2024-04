Qual è il Paese più felice del mondo secondo gli under 30

video suggerito

Ogni anno il World Happiness Report diffonde la classifica dei ‘Paesi più felici del mondo' e anche nel 2024 la Finlandia ha conquistato il primo posto, per il settimo anno di fila. Nella stessa lista l’Italia è invece scivolata in 41esima posizione.

Un risultato che, però, non sembra mettere d'accordo tutte le generazioni. Infatti, sempre secondo il World Happiness Report, i Millenials (i nati tra l'inizio degli anni 80 e la metà degli anni 90 o primi anni 2000, ndr) e i rappresentanti della cosiddetta Gen Z (nati tra il 1997 e il 2012), hanno espresso una preferenza ben diversa.

Per gli under 30, infatti, il Paese più felice sarebbe la Lituania, seguito da Israele, Serbia, Islanda e Danimarca. La Finlandia è solo settima, l’Italia sempre 41esima. Alcuni esperti hanno provato a spiegare il motivo di questa scelta, come si legge in un lungo articolo del The Huffington Post.

Un Paese giovane con un'economia in costante crescita

La Lituania, che ha ottenuto l'indipendenza dall'Unione sovietica nel 1990, è entrata nella NATO e nell'Unione Europea nel 2004. Da allora l'economia del Paese è in costante crescita. "Ci sono state trasformazioni molto forti nella società e nell'economia, e credo che tra i fattori di maggiore felicità qui ci sia una democrazia moderna e forte", osserva Antanas Kairys, professore associato nel Dipartimento di Psicologia generale dell'Università di Vilnius.

Secondo l'esperto, la crescita economica permette non solo alle persone giovani di avere più denaro, ma anche di creare maggiori opportunità per il loro futuro. “Dall'educazione ai viaggi, al tempo libero. La capitale del Paese, Vilnius, è una città scelta da tantissime persone giovani perché si sentono libere di scegliere quello che più gli piace".

Relazioni sociali e rapporti familiari forti

Tra le cose che gli esperti ritengono importanti per la propria felicità, ci sono le relazioni sociali (molti consigliano infatti di fare attività di gruppo o di volontariato per sentirsi meglio), in particolare quelle con la propria famiglia. "Nel nostro Paese questo tipo di connessioni rimangono molto forti", spiega Junona Almonaitienė, professoressa associata del Dipartimento di Psicologia alla Lithuanian University of Health Sciences.

Sono tanti i giovani che scelgono di vivere con i loro genitori e, anche se decidono di spostarsi in altre parti del Paese, la Lituania è abbastanza piccola da permettergli di tornare spesso nella loro città di origine. "Bisogna pensare più alla profondità delle relazioni, perché non conta tanto la quantità, ma la qualità", precisa Kairys.

Il confronto positivo con i Paese vicini

Il confronto è spesso conosciuto come il "ladro della gioia". Spesso, infatti, quando le persone si trovano a passare del tempo sui social, confrontano (il più delle volte in negativo) la propria vita con quella degli altri. Ma nel caso dei giovani lituani, Kairys osserva come il confronto riesca effettivamente ad alimentare la loro felicità.

"I giovani confrontano la propria esperienza con quella dei loro genitori o nonni, che hanno dovuto attraversare un periodo problematico e difficile come quello nell'Unione Sovietica. E in alcuni paesi vicini ci sono molte meno libertà e opportunità, e questo crea un'opportunità di confronto e la sensazione che qui si viva abbastanza bene", aggiunge l'esperto.

Accettare quanto non si può cambiare

In conclusione, l'ultimo suggerimento del professor Kairys in materia di felicità è quello di controllare quello che si può e imparare a gestire ciò che invece non può essere cambiato, senza che queste cose diventino un problema eccessivo.

“Ci sono fattori su cui si può lavorare, con un po' d'impegno", conclude l'esperto.

La top 10 dei Paesi più felici per gli under 30

1. Lituania

2. Israele

3. Serbia

4. Islanda

5. Danimarca

6. Lussemburgo

7. Finlandia

8. Romania

9. Olanda

10. Repubblica Ceca