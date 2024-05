Cos’è successo tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi, c’eravamo tanto amati tra accuse e risposte social

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Nella puntata conclusiva di Belve, la trasmissione condotta dalla giornalista Francesca Fagnani su Rai 2 e Rai Play, tra gli ospiti è comparsa la talent scout musicale e produttrice discografica Mara Maionchi. La donna, scopritrice di talenti come Tiziano Ferro e Gianna Nannini, ha raccontato anche la delusione nei confronti dell'autore di Latina, reo secondo lei, di non aver avuto riconoscenza nella sua figura e in quella del marito Alberto Salerno: "Tiziano Ferro (non è stato riconoscente) perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante, non è mica d'obbligo avere della riconoscenza". È arrivata immediata la risposta di Tiziano Ferro sul suo profilo Instagram, in cui ha mostrato alcune interviste e booklet dei propri dischi, in cui ringraziava proprio Mara Maionchi e Alberto Salerno.

Tra le immagini postate dall'autore, anche i ringraziamenti nel disco Rosso Relativo, il suo debut album. Ma a scalfire i rapporti tra Maionchi e Ferro è arrivato anche un articolo di MowMag in cui si parlava di condizioni serrate a livello contrattuale, due in particolare: i chili di troppo e l'omosessualità da proteggere. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione dell'Eurovision Song Contest, di cui sarà conduttrice dell'edizione italiana con Gabriele Corsi, Mara Maionchi ha risposto così: "«Secondo me, non era giusto che un ragazzo così giovane pesasse così tanto. Non è salutare. Penso di avergli dato dei consigli buoni in buona fede. Le canzoni sono quelle che contano e lui aveva buone canzoni. Stesso discorso sull'omosessualità".

Il legame professionale tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro

Il primo incontro tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro viene raccontato più volte dai due protagonisti ed è avvenuto durante un concorso tenutosi all'Accademia di Sanremo: "Aveva una timbrica di una bellezza fondamentale, aveva qualcosa di particolare. Lo rincorremmo e firmammo un contratto di produzione". Ferro ha ricordato in più interviste, come quella nel 2014 al Corriere della Sera per l'uscita della prima raccolta Tzn – The Best of Tiziano Ferro, il rapporto quasi materno con Maionchi: "A 20 anni, quando ero sotto contratto con loro, andavo a Como e prendevo 100 treni per arrivare da Latina. Tutto per fargli ascoltare i miei demo, registrati nella mia cameretta. A volte c’era il tripudio per una canzone come Rosso relativo, a volte un dramma quando portavo canzoni che non piacevano. Mara è un po’ più materna, Salerno era distruttivo (ride n.d.r). Una volta avevo una tonsillite imperante, la febbre a 41 e non riuscì a tornare a Latina. Mara mi mise nel lettino e stava lì che mi portava le medicine. Lì ero lontano dal firmare un contratto in major, all'epoca diventavi un figlioccio dei tuoi produttori".

Le parole di Mara Maionchi a Belve: "Tiziano Ferro irriconoscente"

Durante l'ultima puntata di Belve, la trasmissione condotta dalla giornalista Francesca Fagnani su Rai 2 e Rai Play, Mara Maionchi ha voluto esprimere la delusione per una mancata riconoscenza nei suoi confronti e in quelli del marito e paroliere Alberto Salerno, da parte di Tiziano Ferro: "Tiziano Ferro (non è stato riconoscente) perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante, non è mica d'obbligo avere della riconoscenza".

La risposta di Tiziano Ferro dopo l'intervista della Maionchi

Poche ore dopo le parole di Mara Maionchi a Belve, Tiziano Ferro ha deciso di esplicitare la propria delusione, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram: "Ti sono sempre stato grato, te l'ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l'hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema". L'autore di Latina mostra, tra le tante foto apparse sul suo profilo, anche i ringraziamenti nel disco d'esordio Rosso Relativo e sottolinea: "Digitando ‘Tiziano Ferro, Mara Maionchi' sono uscite 55.000 voci contenenti entrambi i nostri nomi. Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web in tutte le lingue del mondo. Perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo. Magari sono uno stolto ma a me questo, sembrava un abbraccio di cuore".

Mara Maionchi: "Avrei voluto un rapporto con te"

Lo scambio tra Ferro e Maionchi è proseguito anche nei giorni successivi, quando, nelle sue storie Instagram, la talent scout ha scritto: "Ho risposto ad una domanda dando la priorità alla mia emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l'assenza che mi è più spiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriere più fortunate come quelli che hanno intrapreso altri percorsi".

Le accuse contro Mara Maionchi e la sua difesa

Nel frattempo, sono comparse online alcune ricostruzioni sul rapporto nei primi anni tra Ferro e Maionchi. Nell'articolo citato si faceva riferimento all'impossibilità per Tiziano di mostrare il proprio orientamento sessuale, ma soprattutto una richiesta esplicita di mettersi in forma, per essere competitivo nel mercato musicale; articolo condiviso anche nelle storie Instagram da Ferro e che ha costretto Maionchi a un doppio intervento. Nel primo, la produttrice discografica ha sottolineato: "Qualcuno ha odiosamente avanzato l'ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l'altro, reputo che la libertà e l'autodeterminazione siano sacre". Più recentemente invece, durante la conferenza stampa di presentazione dell'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo, condotto nell'edizione italiana dalla stessa Maionchi in compagnia di Gabriele Corsi, la donna ha ribadito: "Secondo me, non era giusto che un ragazzo così giovane pesasse così tanto. Non è salutare. Penso di avergli dato dei consigli buoni in buona fede. Le canzoni sono quelle che contano e lui aveva buone canzoni. Stesso discorso sull'omosessualità".