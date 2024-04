video suggerito

Chi è Alberto Salerno, produttore discografico e marito di Mara Maionchi Alberto Salerno, 75 anni, paroliere e produttore discografico, è il marito di Mara Maionchi. Nel corso della sua carriera, ha scritto brani come Io Vagabondo e Non ho l’età. I due sono una coppia da quasi 50 anni, durante i quali hanno vissuto momenti di alti e bassi. Tra questi, il tradimento di lui con altre donne. Hanno due figlie, Giulia e Camilla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alberto Salerno è il marito di Mara Maionchi. Classe 1949, è un paroliere e produttore discografico, autore di brani come Io Vagabondo e Non ho l'età. I due sono una coppia da quasi 50 anni, durante i quali hanno vissuto momenti di alti e bassi. Tra questi, il tradimento di lui con un'altra donna, che la moglie ha deciso di perdonare. Insieme hanno avuto due figlie, Giulia e Camilla, nate rispettivamente nel 1977 e nel 1981.

Chi è Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico

Classe 1949, nato a Milano, Alberto Salerno è un paroliere e produttore discografico, figlio di Nicola Salerno (in arte NiSa). Nel corso della sua carriera ha scritto numerosi brani per importanti artisti del panorama musicale italiano, come Zucchero, Mario Lavezzi, Marcella Bella, Mango. Tra i suoi brani brani ci sono successi come Io Vagabondo, Torero, Guaglione, Non ho l'età. In qualità di autore, ha vinto per quattro volte il Festival di Sanremo: nel 1977 con Bella da Morire degli Homo Sapiens, nel 1984 con Terra Promessa di Eros Ramazzotti, nel 1999 con Senza Pietà di Anna Oxa e nel 2003 con Per dire no di Alexia.

La storia d’amore con Mara Maionchi

Alberto Salerno e Mara Maionchi si sono sposati nel 1976. La nota produttrice discografica ha 10 anni in più del marito e la differenza d'età all'epoca non era vista di buon occhio, come si legge nel libro scritto da Mapi Danna (Ti amo anche oggi): "Oggi è tutto cambiato, ma nel 1976 i toy-boy non li avevano ancora inventati, neanche le milf, e mi sentivo fuori posto. È stata mia mamma a sbloccarmi". Un anno dopo essere convolati a nozze sono diventati genitori di Giulia, che oggi ha 47 anni. Nel 1981 invece è nata la seconda figlia Camilla. Il loro matrimonio dura da quasi 50 anni, nonostante gli alti e bassi. "Mai, nemmeno per un secondo, ho pensato che esistesse una donna per la quale potessi lasciare Mara. Mai tornando a casa ho pensato che quello non fosse il mio posto", aveva raccontato Salerno sempre nel libro.

Il tradimento e il perdono della moglie

Alberto Salerno ha tradito la moglie Mara Maionchi nel corso del loro lungo matrimonio. Lei, però, ha deciso di perdonarlo, come ha raccontato nel libro di Mapi Danna, che ripercorre le storie d'amore di diversi personaggi dello spettacolo: "Se un uomo ti tradisce, può farlo per molti motivi spesso futili, bassissimi, ed è un errore pensare che lo faccia contro di te. Il fulcro è lui, è lui che vaga, lui che si è acceso per un cortocircuito, per un piccolo miraggio che lo ha fatto sentire un cowboy". Un perdono che però, per Salerno, non è stato facile ottenere: "Ho trascorso un’estate in ginocchio, sulla sabbia bollente. Mi guardava come si guarda un oggettino rotto che non butti solo perché ci sei affezionato".

Alle fughe con altre donne del produttore, Maionchi ‘ricambiava' giocando d'azzardo, come aveva raccontato al settimanale Grazia: "Il tradimento non è solo il colpo di testa di una sera, ci sono tanti modi di tradire, anche far credere di essere una persona perbene". La nota produttrice però rimane convinta della sua idea riguardo ai tradimenti e al matrimonio, come ha spiegato a La Repubblica: "Mandare a monte un matrimonio per due corna è un'emerita cazzata. Gli uomini, si sa, sono quello che sono". Tuttavia, Maionchi ha spiegato a Francesca Fagnani, in un'intervista a Belve che andrà in onda il 30 aprile, di essere convinta che il tradimento sia avvenuto anche per colpa sua.