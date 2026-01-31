Blanco completamente nudo in ospedale: mistero sulle sue condizioni dopo la foto su Instagram

Blanco ha postato su Instagram una foto che lo ritrae completamente nudo mentre è in una stanza di ospedale. Il cantautore non dà informazioni su ciò che è successo.

Blanco nudo su Instagram

Blanco ha postato una foto che lo ritrae completamente nudo mentre è in una stanza di ospedale. Il cantante, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo "Anche a vent'anni si muore", ha sorpreso i fan postando una foto di sé completamente nudo con le parti intime blurrate, anche per evitare che la piattaforma potesse censurarlo. Come didascalia, il cantautore ha scritto: "Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori", che è un verso della sua ultima canzone. Resta un mistero il motivo per cui Blanco era in ospedale. Nella foto, infatti, lo si vede con il classico braccialetto bianco da ricovero e un letto di reparto disfatto.

Nelle storie lo ha postato proprio con l'inizio del ritornello del suo ultimo singolo in cui canta: "Io me ne accorgo adesso, perché crescere fa paura, mi guardo dentro e non ho più nessuna, nessuna". Anche nel 2022 il cantautore fu costretto in ospedale a causa di un incidente di cui non diede particolari. All'epoca postò un reel in cui si mostrava sempre su un letto spiegando ai fan che avrebbe dovuto cancellare un concerto: "Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene) (…) vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno".

Non è chiaro cosa sia successo, ma con questa foto sembra che il cantautore abbia voluto sdrammatizzare questo ricovero. Nei commenti c'è Emma che ha postato l'emoticon della faccia che si scioglie. Negli ultimi singoli fatti uscire Blanco parla spesso di sé e dei momenti che ha vissuto in questi anni, quando la fama si è abbattuta su di lui e con essa momenti belli ma anche periodi bui. In "Anche a vent'anni si muore" racconta quello spazio che c'è tra l'essere ancora piccoli e il crescere, la paura che fa. Nella seconda strofa, infatti, canta: "Non so fino a che punto posso spingermi per anestetizzarmi un po'. Diventare grandi non vuol dire essere liberi, tornare indietro non si può".