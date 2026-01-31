Blanco non è in ospedale: la foto in cui è nudo su Instagram è vecchia, ancora ignoti i motivi

Blanco ha scatenato un putiferio, online, a seguito di una foto postata su Instagram che lo ritrae in ospedale completamente nudo. Il cantante sta bene, la foto, infatti, è vecchia.

Blanco e la foto nuda

Blanco ha postato una foto di sé nudo dall'ospedale, ma era un'immagina d'archivio. Nessun problema di salute, quindi, per il cantante di "Anche a vent'anni si muore" che aveva fatto preoccupare i suoi fan postando questa immagine che lo vedeva in una stanza di ospedale. Fanpage apprende che la foto di Blanco, postata con la didascalia di un verso della sua nuova canzone (che l'accompagna anche come sottofondo nella storia sempre su Instagram) non è attuale, ma fa parte di alcune foto vecchie. Non sappiamo, però, se siano quelle di qualche anno fa, quando il cantautore fu ricoverato per problemi di salute.

Blanco ha fatto preoccupare i fan postando una foto che lo ritraeva completamente nudo, ma con le parti intime del corpo blurrate – anche per evitare ban dal social – mentre era all'interno di una stanza di ospedale. Nell'immagine si vede il cantautore in primo piano senza alcun indumento addosso e a lato il letto dell'ospedale completamente disfatto. Nei commenti oltre all'ironia e a chi sottolinea la differenza che avrebbe fatto una foto del genere pubblicata da una donna, c0'è chi si chiede se stia bene e cosa sia successo. Non è chiaro il motivo per cui il cantautore abbia scelto di postare una foto del genere.

Nel 2022 Blanco fu ricoverato in ospedale per un incidente che lo obbligò a un riposo assoluto. Motivo per cui fu costretto a cancellare anche un concerto previsto a Genova: "Amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco". In queste ultime canzoni il cantautore sta parlando molto di sé, del crescere, del periodo difficile che ha passato, come dimostrano "Piangere a 90" e "Maledetta rabbia". "Non sento più il brivido", "E sento il vuoto" e "Medicine per assorbire tutto questo dolore, dolore, dolore" sono solo alcuni dei versi dei suoi ultimi tre singoli, chissà che questa foto non sia un modo per togliersi da dosso tutte le paure e i freni e cercare un altro po' di spensieratezza.