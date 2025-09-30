Biglietti tour 2026 di Claudio Baglioni, al via la vendita: i prezzi e dove acquistarli
Claudio Baglioni ha tenuto il concerto in anteprima del suo "GranTour La vita è adesso" partita dallo stadio comunale di Lampedusa e che da giugno a settembre 2026 arriverà nel resto d'Italia. Saranno 40 i concerti all'aperto che celebreranno i 40 anni dell'album italiano più venduto della storia, partendo da Piazza San Marco a Venezia il 29 giugno 2026, per concludersi il 12 settembre alla Reggia di Caserta. Il viaggio del cantante romano parte da un'isola che per lui è simbolica ma che nelle sue intenzioni rappresenta anche l'idea di terra di frontiera essendo l'estremità più a Sud del paese. Baglioni celebrerà, quindi, un album che ha fatto la Storia della musica italiana a partire dalla canzone che gli dà il titolo, ma anche quella con cui comincia, ovvero Un nuovo giorno o un giorno nuovo, tra le altre.
Quando costano i biglietti per i concerti di Claudio Baglioni
Da oggi potranno acquistare i biglietti per il tour di Claudio Baglioni tutti coloro in possesso del Telepas, mentre ieri hanno potuto farlo gli iscritti al Fanclub, mentre la vendita generale partirà il 2 ottobre prossimo. I prezzi variano a se conda dei luoghi, ma vanno dai 99 ai 170: a Pompei, per esempio, la gradinata numerata costerà 99 euro, mentre quella Platinum numerata è in vendit a a 129 euro, la Poltrona a 159 euri, la poltronissima a 165 euro, mentre la Poltronissima Gold a 170 euro. A Caserta i prezzi scendono e così la Poltrona numerata cat 6 il biglietto è di 79 euro, la cat 5 a 89 euro, la cat 4 a 99 euro, mentre la poltrona numerata cat 3 costa 109, la cat 2 119 e la prima categoria 129.
Come acquistare i biglietti per vedere il concerto di Claudio Baglioni
Ieri, quindi, è partita la vendita per gli iscritti al Fanclub che per 24 ore hanno potuto avere una prelazione sull'acquisto, mentre dalle 11 di oggi martedì 30 settembre per 48 ore potranno farlo in esclusiva i clienti Telepass, che è anche sponsor del tour. Per tutti gli altri bisognerà attendere il prossimo 2 ottobre a partire dalle ore 11.00 su Ticketone e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it). Per quanto riguarda le prevendite per i concerti di Siracusa e Taormina, gli organizzatori fanno sapere che sarà comunicata a breve.
Tutte le tappe del GranTour La vita è adesso
Partito da Lampedusa, il GranTour La vita è adesso di Claudio Baglioni proseguirà da giugno a settembre 2026 con 40 tappe. Ecco l'elenco di tutti i concerti.
- 29 giugno 2026 VENEZIA, Piazza San Marco – Festival Della Bellezza
- 2 luglio 2026 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero
- 3 luglio 2026 CODROIPO (UD), Villa Manin
- 4 luglio 2026 MAROSTICA (VI), Piazza Castello
- 5 luglio 2026 ESTE (PD), Castello Carrarese
- 7 luglio 2026 PISTOIA, Piazza Duomo
- 8 luglio 2026 GENOVA, Arena Del Mare – Porto Antico
- 9 luglio 2026 SORDEVOLO (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II
- 11 luglio 2026 CERNOBBIO (CO), Villa Erba
- 13 luglio 2026 BERGAMO, Fiera
- 16 luglio 2026 FIRENZE, Le Cascine – Prato Delle Cornacchie
- 17 luglio 2026 CATTOLICA (RN), Arena Della Regina
- 20 luglio 2026 POMPEI (NA), Anfiteatro Degli Scavi
- 23 luglio 2026 SIRACUSA, Teatro Greco
- 26 luglio 2026 AGRIGENTO, Live Arena
- 28 luglio 2026 PALERMO, Teatro Di Verdura
- 31 luglio 2026 TAORMINA (ME), Teatro Antico
- 4 agosto 2026 ALGHERO (SS), Anfiteatro Ivan Graziani
- 5 agosto 2026 CAGLIARI, Fiera Della Sardegna
- 16 agosto 2026 CASTIGLIONCELLO (LI), Castello Pasquini
- 17 agosto 2026 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli
- 19 agosto 2026 TERMOLI (CB), Arena Del Mare
- 20 agosto. 2026 BARLETTA (BAT), Fossato Del Castello
- 21 agosto 2026 FASANO (BR), Parco Archeologico Di Egnazia
- 22 agosto 2026 APRICENA (FG), Cava Dell'Erba
- 24 agosto 2026 CIRO' MARINA (KR), Arena Saracena
- 25 agosto 2026 ROCCELLA IONICA (RC), Teatro Al Castello
- 26 agosto 2026 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), Arena Dei Cedri
- 27 agosto 2026 PAESTUM (SA), Arena Dei Templi
- 29 agosto 2026 LANCIANO (CH), Parco Delle Rose
- 3 settembre 2026 BRESCIA, Piazza Della Loggia
- 5 settembre 2026 CERVERE (CN), Anfiteatro Dell'Anima
- 6 settembre 2026 VIGEVANO (PV), Castello Sforzesco
- 9 settembre 2026 MACERATA, Sferisterio
- 12 settembre 2026 CASERTA, Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone