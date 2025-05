video suggerito

Big Mama contro gli hater: “Non vi piace il mio corpo? Non siate come me. Io l’ho perdonato” Durante il Concerto del Primo maggio a Roma Big Mama ha tenuto un discorso contro gli hater, parlando del proprio corpo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

4.100 CONDIVISIONI condividi chiudi

Big Mama al concerto del Primo Maggio di Roma

Big Mama si è presa qualche minuto per tenere un monologo contro gli hater, contro chi da anni la critica per il suo corpo. Da anni la cantante campana parla di questo argomento. cerca di senssibilizzare i fan e in particolare il pubblico e la piazza dove si svolge il Concerto del Primo maggio di cui è co-conduttrice assieme a Noemi e a Ermal Meta: "Siamo arrivati a un punto in cui sta diventando tutto esagerato. La motivazione qual è? Se non vi piaccio io, cambiate canale, se non vi piace il mio corpo fate in modo di non essere come me, se non vi piace quello che dico, bloccatemi. Però fateci vivere".

Big Mama sul suo corpo

Big Mama si sorprende soprattutto dell'età delle persone da cui più spesso arrivano queste critiche, quest'odio che si sparge sui social e sotto ai commenti ai suoi post. Big Mama ha anche voluto accennare ai problemi che quel corpo le ha dato, ma ha sottolineato come ormai lei quel corpo l'abbia anche perdonato: "La cosa tremenda è che molte di queste persone hanno l'età dei miei genitori, ma che ne sapete di qual è la mia storia? Che ne sapete del mio corpo? Il mio è un corpo che mi ha dato e tolto tanto, mi ha fatto soffrire e a 20 anni mi ha portato a fare chemioterapie, ma l'ho perdonato, non potete perdonarlo anche voi?".

Le parole di Big Mama sugli hater

La rapper, inoltre, ha anche chiarito di non aver mai preteso di essere un esempio, anzi: "Non ho mai detto che essere come me è bello, quello che vi dico, però, a voi persone empatiche, quando vedete questi commenti, entrate nei profili di queste persone, guardate le facce di queste persone e pensate: Meno male che io non sono così" chiosa la conduttrice che ancora una volta è stata scelta come uno dei volti di questo evento che celebra la festa dei lavoratori, su uno dei palchi più importanti d'Italia per la musica e per i diritti.