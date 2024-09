Amadeus, 17 milioni di copie certificate con i suoi Sanremo: Cenere in testa con nove platini

video suggerito

Con il nono disco di platino di Cenere di Lazza, salgono a 17 milioni di copie vendute i brani scelti dal direttore artistico e conduttore Amadeus nelle sue cinque edizioni del Festival di Sanremo.

Settimana di platino per i Festival di Sanremo condotti da Amadeus: infatti, FIMI ha annunciato che è salito a a 17 milioni il numero di copie certificate dai brani sanremesi delle ultime cinque edizioni, condotte dal direttore artistico originario di Ravenna. In cima ai brani di maggior successo delle cinque edizioni non ci può che essere Cenere di Lazza: il brano, valso solo il secondo posto finale nell'edizione 2023 della kermesse ligure, ha raggiunto la nona certificazione di platino. Questo non solo lo pone in testa alla classifica dei singoli più venduti del Festival di Sanremo, ma anche tra i brani italiani di maggior successo: infatti Cenere, insieme a Mi fai impazzire di Sfera Ebbasta e Blanco, è l'unico singolo ad aver certificato quasi un milione di copie. Si mette dietro anche Brividi di Mahmood e Blanco, con cui deteneva la testa della classifica sanremese. Si avvia quindi a un disco di diamante che potrebbe, ancor di più, riconoscere il grande lavoro di scouting da direttore artistico di Amadeus.

Sanremo 2024 diventa l'edizione da record con 27 brani su 30 certificati FIMI

Ma Cenere non è solo che la punta di una piramide con basi molto solide, e che ha visto nell'ultima settimana, altre tre certificazioni. La prima legata a Dove si Balla, uno dei tormentoni dell'edizione 2022 del Festival, che ha raggiunto la settima certificazione di platino. Ma l'edizione 2024, l'ultima vetrina di Amadeus, continua a riempire la sua bacheca di trofei. Infatti, se solo pochi mesi fa, la Compilation del Festival era stata certificata disco d'oro, un episodio che non accadeva dal 2017, a rendere ancora più virtuosa questa edizione arrivano il quinto disco di platino di Tuta Gold e il disco d'oro dei Negramaro con Ricominciamo tutto. Dei 30 brani che hanno partecipato all'ultima edizione del Festival, sono solo in tre a non aver ricevuto una certificazione FIMI: Finiscimi di Sangiovanni, Pazzo di te della coppia Renga – Nek e Spettacolare di Maninni. Mentre tra gli album più venduti, legati a quest'edizione, regna ancora E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa, a pari merito con Dio Lo Sa di Geolier, con due dischi di platino.

La conduzione di Amadeus conta 94 singoli certificati FIMI in cinque anni

Rispetto allo scorso aprile, Amadeus ha aggiunto altri 4 brani certificati durante le sue conduzioni sanremesi, raggiungendo la cifra di 94 singoli premiati da FIMI. I brani più premiati delle singoli edizioni sono: Fai Rumore nel 2020 con tre dischi di platino, Musica Leggerissima di Colapesce Dimartino e Zitti buoni dei Maneskin nel 2021 con cinque, mentre nell'edizione successiva arriva l'exploit con Brividi di Mahmood e Blanco, otto volte disco di platino. E se abbiamo già sottolineato come Cenere sia diventato il brano più certificato nella storia del Festival di Sanremo, con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, l'ultima edizione di Amadeus premia, per adesso, Tuta Gold di Mahmood. Il singolo infatti, contenuto nell'album Nel letto degli altri, ha conquistato cinque dischi di platino, mettendosi dietro Sinceramente di Annalisa e I p' me, tu p' te di Geolier, fermi a quattro.