Fedez e Achille Lauro sono di platino con le canzoni di Sanremo, festeggia anche Serena Brancale Fedez e Achille lauro festeggiano una doppia certificazione, quella di platino per Battito e Incoscienti giovani, ma anche una per gli album, mentre è d'oro Serena Brancale con Anema e core.

A cura di Redazione Music

Achille Lauro e Fedez

Salgono a quattro i dischi di platino delle canzoni del Festival di Sanremo 2025, infatti, a fare compagnia a Olly e la sua Balorda Nostalgia – canzone che ha vinto il Festival lo scorso febbraio – e La cura per me, canzone che ha segnato il ritorno di Giorgia sul palco dell'Ariston, raggiungono le 200 mila copie vendute/streammate/ascoltate anche Battito di Fedez e Incoscienti giovani di Achille Lauro. Battito era stata la prima canzone, assieme a quella di Olly, a raggiungere la certificazione oro, tra quelle che avevano gareggiato sul palco dell'Ariston, mentre Incoscienti giovani raggiunge questo risultato a una settimana dall'uscita di Comuni mortali, il nuovo album di Achille Lauro.

Quattro canzoni di Platino per Sanremo 2025

Salgono a quattro, quindi, le canzoni che hanno raggiunto le 200 mila copie "vendute", soglia che è raddoppiata dallo scorso gennaio, quando la FIMI ha cambiato i parametri per certificare i singoli – mentre per quanto riguarda gli album tutto è rimasto invariato. Per festeggiare, Fedez ha inviato un vocale nel suo gruppo su Instagram, svelando che tra qualche giorno ci sarà qualche altra novità. Il rapper, inoltre, può festeggiare due volte visto che anche il suo album Disumano, pubblicato nel 2021, aggiunge una certificazione e adesso è arrivata a un totale di quattro certificazioni di platino.

Doppia certificazione anche per Achille Lauro

Il caso ha voluto che anche Achille Lauro potesse festeggiare per due volte, visto che oltre al platino di Incoscienti giovani, è arrivato il disco di platino anche per il suo album Lauro, uscito nel 2021. Tra i Big del Festival di Sanremo festeggia pure Serena Brancale che riesce a raggiungere l'oro con Anema e core, canzone che è diventata virale già durante il Festival nonostante il 24o posto ottenuto nella classifica finale e che su Spotify ha superato i 20 milioni di stream, di gran lunga la sua canzone più ascoltata di sempre sulla piattaforma. Tra le certificazioni, c'è da segnalare anche l'oro a Santana Money Gang, l'album di Sfera Ebbasta e Shiva pubblicato a sorpresa dieci giorni fa.

