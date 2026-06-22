Iran e Usa concordano roadmap, accordo di pace entro 60 giorni, i mediatori: “Incoraggianti progressi”, news in diretta

L'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni, secondo quanto hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta i mediatori Pakistan e Qatar. "Il Comitato di alto livello ha concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo entro 60 giorni, gettando le basi per l'avvio immediato di ulteriori colloqui tecnici", si legge nella dichiarazione congiunta.

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno anche concordato di istituire una "linea di comunicazione" per evitare incidenti nello Stretto di Hormuz. "È stata istituita una linea di comunicazione tra le parti… per evitare incidenti e malintesi, con l'obiettivo di garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Ormuz", hanno affermato il Pakistan e il Qatar in una dichiarazione congiunta a seguito del primo ciclo di colloqui tra Washington e Teheran volti a porre fine alla guerra in Medio Oriente. Inoltre hanno concordato una "cellula di coordinamento" con il Libano per porre fine alle operazioni militari, come hanno dichiarato i mediatori Pakistan e Qatar in una dichiarazione congiunta. "Le parti hanno concordato la creazione di una cellula di coordinamento, tra le parti, la Repubblica Libanese e con la mediazione dei mediatori, per garantire il rispetto della cessazione delle operazioni militari in Libano", si legge nella dichiarazione congiunta.