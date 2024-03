Perché Mi fai impazzire di Sfera Ebbasta e Blanco diventerà un caso anomalo di disco di diamante Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta, brano pubblicato nel 2021, è stato certificato nove volte disco di platino da FIMI, dopo le 900mila unità certificate vendute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco e Sfera Ebbasta, video ufficiale Mi fai impazzire

Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta è stato certificato 9 volte dischi di platino, dopo aver conseguito le 900mila unità vendute. Il brano, pubblicato nel giugno 2021 e prodotto da Michelangelo e Greg Willen, si candida a essere uno dei singoli di maggior successo nella storia della discografia italiana: FIMI ha solo un altro brano certificato 9 volte disco di platino e si tratta di Essere una donna, brano del 2006 con cui Anna Tatangelo ha partecipato al Festival di Sanremo. Andando a osservare le copie vendute, però, si può subito intuire la distanza nel numero di unità tra i due brani: se Mi fai impazzire ha appena superato le 900mila unità, ben diversi sono i numeri di Essere una donna, ferma poco sopra le 500mila unità.

Mancano quindi poco meno che 100mila copie vendute per Sfera Ebbasta e Blanco per certificare Mi fai impazzire disco di diamante, un risultato storico, anche perché l'ultimo brano italiano a esserci riuscito è datato 2015 e si tratta del tormentone estivo Roma-Bangkok. Facendo un passo indietro possiamo trovare il singolo Domani, una call to action della musica italiana per la raccolta fondi in favore delle vittime del terremoto dell'Aquila del 2009. O ancora Volare di Domenico Modugno, Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri e A te di Jovanotti. C'è qualcosa che accomuna tutti questi brani: nessuno di questi ha mai raggiunto 900mila unite certificate vendute come Mi fai impazzire di Sfera Ebbasta.

L'unico brano a esser riuscito a superare il milione di unità vendute in Italia, anche brano più venduto nella storia della discografia italiana con un doppio disco di diamante, è La canzone del capitano di Dj Francesco (aka Francesco Facchinetti). La canzone ha superato 1,5 milioni di copie vendute, un risultato straordinario, soprattutto essendo il suo brano d'esordio, a cui seguirà anche Salta, 20esimo brano più venduto nel 2003 in Italia. Ma allora perché il probabile disco di diamante di Mi fai impazzire potrebbe diventare una rarità? Sicuramente il cambio delle soglie per le certificazioni FIMI ha dato la sua spinta, dando la possibilità a un campo molto più ampio di artisti di raggiungere la certificazione dorata, ma stringendo poi il collo della maglia man mano che ci si avvicina alla certificazione di diamante. Discorso diverso per gli album, in cui la soglia per la certificazione di diamante rimane di 500mila unità vendute.

Basti pensare ai cambi avvenuti dal 2009, in cui c'è stata la prima rilevazione GFK per le classifiche fisiche, passando poi per il 2011 quando i download digitali vengono inseriti nella misurazione metodologica nelle classifiche album, compilation e singoli. Il più grande cambiamento avviene tra il 2014 e il 2017, quando cui vengono inseriti i dati delle piattaforme di streaming, mentre dalla prima settimana di gennaio 2024, sono stati inseriti non solo gli streaming premium, effettuati da abbonati paganti, ma anche gli ad-supported (o free) per coloro che utilizzano le piattaforme gratuitamente, ovviamente con un peso diverso.

E chi potrebbe avvicinarsi alla certificazione di singolo di diamante tra i brani più recenti, oltre a Mi fai impazzire? Tra i successi fermi alla ottava certificazione di platino troviamo Malibù di Sangiovanni e La musica non c'è di Coez, mentre facendo un passo indietro possiamo osservare il ritorno in gran stile di Blanco, sia nel feat con Mahmood in Brividi, sia in solitaria con Notti in bianco. Da Sanremo 2022 a Sanremo 2023 con Cenere di Lazza, fermo a 700mila copie vendute. Senza dimenticare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari, Superclassico di Ernia e Una volta ancora, il tormentone estivo di Fred De Palma e Ana Mena che ha raccolto anche cinque dischi di platino in Spagna.