Claudio Baglioni ricorda Antoine Michel: "La memoria e la musica durano per sempre" Claudio Baglioni ha ricordato sui social la morte di Antoine Michel, il cantautore che scrisse Sharabià, canzone che fece da sigla al Festival 'O Scià.

Nei giorni scorsi è scomparso il musicista franco-tunisino Antoine Michel che da anni viveva a Lampedusa, terra natìa della sua famiglia dove aveva incontrato Claudio Baglioni che aveva scelto una sua canzone come sigla del suo festival ‘O Scià, che per anni ha portato musica e attenzione sull'isola siciliana. E il cantautore ha voluto ricordare l'amico con un pensiero postato sui suoi social, dove in questi ultimi tempi ha omaggiato alcuni dei suoi collaboratori, scomparsi prematuramente: nei mesi scorsi, infatti, sono mancati lo storico collaboratore Franco Novaro, la cantautrice Susanna Parigi e il direttore d'orchestra Danilo Minotti.

Questa volta il cantautore ha salutato così il cantautore: "Tony Antoine Michel ha smesso di suonare la sua conga. Partivano le prime note e cominciava la festa. I fatti hanno un tempo. La memoria e la musica durano per sempre. Claudio". Baglioni scelse la canzone di Michel Sharabià come sigla del suo festival di musica e arti popolari che è durato dal 2003 al 2012, coinvolgendo oltre 300 artisti italiani e internazionali per promuovere il dialogo interculturale quale strumento di convivenza pacifica e solidale, dando vita anche a una Fondazione omonima con cui è stato accolto anche da Papa Francesco.

Antoine Michel ha partecipato a quasi la totalità delle edizioni del Festival, che prende il nome da un'espressione tipica del linguaggio isolano che significa "fiato mio o mio respiro" come riporta Wikipedia dove si sottolinea che l'espressione viene usata come saluto amichevole. La canzone di Michel è inclusa nel suo primo album "Ratatouille" e rappresenta "il modo di esprimere in un solo termine quel miscuglio di suoni lontani di cui questo genere di musica si fa portavoce": oltre alla sigla del Festival fu anche sigla del programma di Licia Colò "Alle falde del Kilimangiaro".

