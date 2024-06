Gioventù Meloniana, Michela Ponzani: “Inchiesta di Fanpage su Fdi è antidoto a svolte autoritarie” La storica Michela Ponzani è intervenuta all’evento al Monk di Roma, in cui è stata presentata la seconda parte della video-inchiesta di Fanpage.it, ‘Gioventù Meloniana’, in cui si vedono militanti del movimento giovanile di Fdi inneggiare al fascismo e al nazismo: “Se veramente questa destra vuole essere una destra liberale, moderna, deve fare i conti con questa storia, deve aprirli e chiuderli una volta per sempre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalla nuova inchiesta di Fanpage.it Gioventù Nazionale emergono nuovi inquietanti elementi che denunciano una palese apologia del fascismo, continuamente sbandierato tramite gesti e parole dai militanti di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fdi. La seconda puntata dell'inchiesta firmata dal team Backstair è stata presentata ieri sera al Monk, famoso locale di Roma.

Per l'occasione, oltre allo schermo all'interno del locale, per permettere a tutti le persone presenti di guardare il video, è stato allestito anche uno schermo in giardino. All'evento hanno partecipato, insieme al direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato, anche i giornalisti Roberto Saviano e Corrado Formigli, e la storica e conduttrice televisiva Michela Ponzani, per raccontare quanto scoperto da una giornalista di Fanpage.it. Selena Frasson, infiltrata in Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fdi, molto apprezzato dagli esponenti del partito di Meloni e dalla stessa premier.

Ancora una volta al centro della seconda puntata dell'inchiesta ci sono i cori "Duce, duce, duce" e "Sieg heil!", ripetuti con orgoglio dai giovani attivisti di estrema destra, ripresi da una telecamera nascosta dalla nostra giornalista.

"Se esiste un antidoto alle svolte autoritarie illiberali è la possibilità che il giornalismo dà ai cittadini di sviluppare una coscienza critica", ha detto nel suo intervento dal palco Michela Ponzani. "È vero il fascismo storico è stato sconfitto nel 1945. Ma qui c'è il tema, che è quello dei mancati conti con il passato, o meglio di un passato che non vuole proprio passare, che è il neofascismo".

"Sieg Heil è una formula rituale che veniva utilizzata da Goebbels, ministro della propaganda del Terzo Reich, per mobilitare la piazza", ha ricordato. "Se veramente questa classe dirigente, questa destra, vuole essere una destra liberale, moderna, deve fare i conti con questa storia, deve aprirli e chiuderli una volta per sempre".

Nel video viene mostrato anche anche le battute offensive e antisemite contro Ester Mieli, senatrice di FdI, figlia di un sopravvissuto all'Olocausto. "La cosa più bella – dice a un certo punto Flaminia Pace, presidente del circolo pinciano della giovanile di Fratelli d’Italia – è stata ieri a prendersi per il culo sulle svastiche e poi io che avevo fatto il comunicato stampa in solidarietà a Ester Mieli…".

Dichiarazioni troppo gravi che costringono i vertici del partito a prendere provvedimenti. E infatti questa mattina Flaminia Pace ha lasciato l'incarico istituzionale che ricopriva, nel Consiglio Nazionale dei Giovani. E poco fa è arrivata la notizia, anticipata da la Repubblica, del passo indietro di Elisa Segnini, capo segreteria della deputata Ylenia Lucaselli. La stessa che nel servizio di Fanpage.it, inconsapevole di essere filmata, dice: "Non ho mai smesso di essere razzista e fascista", e ancora: "Vado a Budapest a fare festa e a Orban dico che Ilaria Salis deve marcire in galera con i topi e i ratti che le mangiano i piedi".