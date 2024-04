video suggerito

Lite finita in tragedia al concerto dei Subsonica, la band: "Addolorati e costernati. Siamo vicini ai familiari" Arriva a poche ore dalla notizia della morte di Antonio Morra, il 47enne coinvolto in una lite alla fine del concerto dei Subsonica a Firenze, il messaggio della band. "Siamo costernati e profondamente addolorati" scrivono sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva a poche ore dal terribile avvenimento verificatosi nella serata di ieri, venerdì 11 aprile, il messaggio dei Subsonica, che mostrano vicinanza e cordoglio per la morte di Antonio Morra, 47enne deceduto dopo una lite avvenuta durante il concerto della band, tenutosi a Firenze nell'ambito del Tour 20224-Realtà Aumentata.

Il messaggio di cordoglio dei Subsonica

In una storia pubblicata su Instagram, i Subsonica si dicono dispiaciuti per quanto è accaduto al termine del loro concerto, tenutosi nella serata di ieri, venerdì 11 aprile, al Mandela Forum di Firenze. Un evento tragico, che ha sconvolto non solo i membri della band, ma anche gli altri spettatori che hanno assistito al terribile episodio verificatosi, una volta terminato il concerto che, di norma, dovrebbe essere un evento piacevole e goliardico. Queste le parole di cordoglio e anche sgomento scritte sui social dal gruppo: "Siamo costernati per quanto avvenuto ieri notte e profondamente addolorati. Siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte in questo momento molto difficile".

La lite e il decesso in ospedale

Secondo una prima ricostruzione della polizia, la lite sarebbe scoppiata sulle scale che portano all'uscita del Mandela Forum. Il diverbio, che sarebbe nato per una questione futile, si è poi tramutato in una colluttazione più accesa, a seguito della quale Antonio Morra, 47enne presente al concerto con sua moglie, avrebbe riportato gravi ferite alla testa. Ci sarebbe anche un video che riprende gli attimi in cui si è svolta la tragedia. L'uomo, quindi, è probabile che sia stato spinto dalle scale, riportando così un forte trauma cranico che, però, gli è stato fatale. Dopo l'arrivo dei soccorsi sul posto, chiamati dai presenti, Morra è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale fiorentino di Careggi, dove però è deceduto nella notte.