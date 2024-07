video suggerito

Malore per il tastierista dei Toto in Puglia: interrotto il concerto, la band cancella il live di Este I Toto sono stati costretti a interrompere il concerto al Locus Festival a causa del malore del tastierista Greg Phillinganes.

A cura di Redazione Music

I Toto al Locus (ph Facebook Comune di Ostuni)

Grande spavento per i Toto e il suo pubblico durante la tappa della band di Africa al Locus Festival, uno degli eventi di punta dell'estate musicale pugliese. Lunedì 22, infatti, al Foro Boario di Ostuni (BR) era previsto il concerto della band capitanata da Steve Lukather, che è in tour in Italia per portare il meglio di 45 anni di carriera. Purtroppo la serata non è andata secondo le previsioni perché a un certo punto il tastierista della band Greg Phillinganes ha accusato un malore che ha costretto la band a interrompersi per una ventina di minuti, prima di ricominciare , portare avanti ancora un po' lo spettacolo e poi doversi fermare definitivamente a causa del prolungarsi del malore. La band ha cancellato anche il concerto previsto per stasera 23 luglio a Este.

Cosa è successo a Phillinganes

Stando a quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, infatti, erano passati pochi minuti dall'inizio del concerto – i Toto erano alla seconda canzone "99" – quando il tastierista ha accusato un malore e si è allontanato dal palco, seguito prontamente dal leader Lukather, corso anche lui dietro le quinte. Il palco è rimasto vuoto e al buio per una ventina di minuti, con i medici del pronto soccorso che sono intervenuti immediatamente per curare il musicista. La band, quindi, ha comunque deciso di tornare sul palco pochi minuti dopo, nonostante il malore, ma passato qualche altro minuto la scelta è stata quella di mettere fine allo show.

Col rientro del tastierista sembrava che tutto fosse tornato a posto, la band, infatti, nella sua formazione di partenza è tornata sul palco, continuando a suonare accolto dall'applauso del pubblico, evidentemente contento di rivedere sul palco la band e Phillinganes, il quale, però, suonata qualche altra canzone è stato costretto a rialzarsi e uscire nuovamente, con Lukather che, stando a quanto scritto dal giornalista Luca De Gennaro ha detto "La maggior parte delle band se ne andrebbero, ma noi non lo faremo". Questa volta, però, nessuno è più tornato in scena e l'organizzazione ha riferito – spiega sempre la Gazzetta – che questa volta il concerto era veramente terminato visto che il musicista era stato costretto a essere trasportato in ospedale per ulteriori controlli.

Il post del Comune di Ostuni

Anche il Comune di Ostuni ha spiegato cosa sia successo: "Ieri sera il concerto dei TOTO ha vissuto attimi di tensione quando il tastierista Greg Phillinganes ha accusato un malore durante il terzo brano – si legge in una nota su Facebook -. Il concerto è stato sospeso per una decina di minuti, ma poco dopo Phillinganes è tornato sul palco, riprendendo a suonare e regalando al pubblico un’esibizione straordinaria e commovente, dimostrando la grandezza e la professionalità che solo delle vere leggende della musica possono offrire. Alla fine del concerto, però, Phillinganes ha accusato un nuovo malore, costringendo la band a concludere la serata prima del previsto, senza il bis. È stato impressionante vedere come, nonostante le difficoltà: ‘the show must go on'.

I Toto cancellano il concerto di Este: il rimborso dei biglietti

D'Alessandro e Galli, organizzatori dello spettacolo della band al Castello Carrarese di Este ha annunciato che il concerto è stato cancellato a seguito del malore che ha colpito il tastierista della band. In una nota hanno scritto: "I TOTO COSTRETTI A CANCELLARE LO SPETTACOLO DI STASERA AD ESTE. I Toto hanno annunciato che la band non sarà in grado in esibirsi nello show previsto per questa sera al Castello Carrarese di Este. Il tastierista e vocalist Greg Philinganes ha un’indisposizione fisica e il concerto è stato cancellato". Per quanto riguarda i biglietti "saranno rimborsati a partire da lunedì 29 luglio nelle seguenti modalità:

per gli acquisti su Ticketone.it: riaccredito diretto sul metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto

per gli acquisti presso uno dei punti vendita Ticketone o presso il botteghino/pro loco di Este andranno inseriti i dati richiesti al seguente link www.rimborso.info entro il 29 agosto 2024