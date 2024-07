video suggerito

Sta male dopo lifting ai glutei, Influencer brasiliana muore in pochi giorni: "Dicevano che era normale" "Dicevano che era qualcosa di semplice, che non sarebbe successo nulla ed è finita con una tragedia. Vogliamo giustizia" dichiarano i familiari di Aline Ferreira. La polizia brasiliana ha chiuso la clinica risultata illegale e arrestato la direttrice che non aveva titoli.

A cura di Antonio Palma

Una influencer brasiliana di 33 anni, Aline Ferreira, è morta pochi giorni dopo un intervento estetico ai glutei a cui si era sottoposta in una clinica nella città di Goiânia e che le avrebbe causato gravissime conseguenze fisiche fino a portarla al decesso. La tragedia ha fatto scattare una immediata indagine delle autorità locali che infine hanno arrestato la titolare della clinica estetica in cui è avvenuta l'operazione e che è risultata completamente abusiva.

Secondo quanto ricostruito finora, la 33enne, che lascia marito e due figli è morta martedì dopo un calvario durato alcuni giorni a causa di complicazioni legate a un intervento chirurgico per aumentare le dimensioni dei suoi glutei. Un rapporto preliminare degli inquirenti indica che l'influencer si era sentita male già il giorno dopo l'operazione ma col passare delle ore la situazione si è aggravata la tal punto da portarla al ricovero ospedaliero e al coma da cui non si è più risvegliata.

Secondo il racconto del marito ai media locali, la donna era tornata a casa regolarmente il giorno dell'operazione, il 23 giugno scorso, e stava bene, ma già il giorno dopo aveva avuto la febbre. Per questo la donna, che creava contenuti su moda, viaggi e vita quotidiana sulle sue piattaforme di social media, si era rivolta alla clinica per capire cosa fare ma chi l'aveva sottoposta all'intervento estetico l'avrebbe rassicurata. "Le è stato detto che era normale e che avrebbe dovuto prendere delle medicine per la febbre" ha spiegato l'uomo.

Pochi giorni dopo, il 26 giugno, Aline Ferreira ha iniziato ad avvertire malesseri sempre più gravi fino a svenire. È stata ricoverata all'ospedale regionale dove e vi è rimasta fino a sabato, quando è stata trasferita in un ospedale privato dove infine è deceduta martedì 2 luglio per una serie di arresti cardiaci.

Secondo la famiglia di Ferreira, nella clinica le avrebbero iniettato 30 ml di polimetilmetacrilato in ciascun gluteo che l'avrebbero portata alla morte per una infezione gravissima. La direttrice della clinica, invece, sostiene di aver applicato solo un biostimolatore e ipotizzando che l'infezione fatale potrebbe essere stata causata dalle lenzuola presenti nella casa dell'influencer.

La polizia civile di Goiás, che sta indagando sul caso, ha dichiarato di aver chiuso la clinica perché non aveva la licenza sanitaria e non era registrata mentre la direttrice è stata arrestata per esercizio abusivo della professione.