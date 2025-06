Si lancia in mare per salvare la figlia: 33enne muore in Florida nel giorno della Festa del papà

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Antwon Wilson, 33 anni.

È morto dopo aver salvato la figlia dall'annegamento nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggia la Festa del papà. Antwon Wilson, 33 anni, è deceduto domenica 15 giugno a Fort Lauderdale, in Florida.

Wilson stava trascorrendo la giornata di festa con le sue due figlie e una nipote in spiaggia quando ha notato che le bambine, che si trovavano in acqua, erano in difficoltà.

Il fatto è successo intorno alle 19.30, circa 20 minuti dopo che i bagnini della zona avevano terminato il turno. Quando hanno ricevuto la chiamata di emergenza, sono tornati sulla spiaggia e hanno visto Wilson che cercava di tenere a galla la figlia più piccola, 10 anni, ha raccontato il capo dei Vigili del fuoco di Fort Lauderdale, Danny Moran.

Un altro uomo, Eslam Saad, ha cercato di aiutare il 33enne e la bimba, ha detto ancora Moran, ma "è stato sopraffatto" dalla corrente e dalle onde ed è dovuto uscire dall'acqua.

Il capo dei Vigili del Fuoco ha aggiunto che i bagnini sono riusciti a tirare fuori dall'oceano la figlia di Wilson, ma che il padre è finito sott'acqua. Quando i soccorritori lo hanno finalmente trovato, lo hanno portato a riva e poi in un ospedale locale insieme alla figlia e a Saad.

In ospedale il 33enne è stato dichiarato morto, mentre le autorità hanno fatto sapere che la bambina e l'altro uomo si sarebbero ripresi completamente dal punto di vista fisico.

Come si legge sul Guardian, Saad ha raccontato di essersi precipitato subito in aiuto di Wilson e di sua figlia dopo aver sentito le persone vicine a lui gridare ripetutamente "aiuto". Ha detto di aver vissuto un'esperienza spaventosa, ma che non cambierebbe nessuna delle sue scelte, se ne avesse la possibilità.

"Farei la stessa cosa, indipendentemente dalle conseguenze", ha affermato. Una volta giunto in ospedale e in buone condizioni, ha provato a chiedere informazioni su Wilson e sua figlia ma i medici gli hanno comunicato il decesso dell'uomo.

La notizia della morte di Wilson si è diffusa a livello nazionale e sui social media, dove tantissimi hanno dedicato un pensiero al 33enne. E molti lo definiscono un "vero eroe".

"Era semplicemente quello che era sempre stato. – ha detto la nonna del 33enne – Avrebbe fatto qualsiasi cosa per proteggere le persone che amava".