Padova, muore in un incidente nel giorno del 18esimo compleanno del figlio: addio allo chef Marco Grassetto

La tragedia è avvenuta in una data carica di significato: il 23 aprile il figlio di Marco Grassetto compiva infatti 18 anni. Per questa ragione, lo chef aveva programmato un giorno di ferie, così da poter festeggiare la maggiore età del ragazzo.

Un violento scontro frontale lungo la SR308, all'altezza del chilometro 4+400, è costato la vita a Marco Grassetto, chef padovano di 50 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 00:30 della notte tra il 22 e il 23 aprile, mentre l'uomo viaggiava in direzione Padova a bordo della sua Volkswagen Polo.

Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri, la vettura avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un autoarticolato. L'impatto è stato fatale. I Vigili del fuoco di Padova hanno lavorato per estrarre il corpo dalle lamiere, ma i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente. Le autorità non escludono che la perdita di controllo del veicolo possa essere stata causata da un colpo di sonno o da un malore improvviso.

Grassetto, cuoco presso il ristorante Al Vigò di Vigonza, risiedeva nel quartiere Guizza con la madre e il figlio Federico, atleta della Rugby Rovigo Under 18. Il decesso è avvenuto in una data carica di significato: il 23 aprile il figlio compiva infatti 18 anni. Per questa ragione, lo chef aveva programmato un giorno di ferie, così da poter festeggiare il traguardo della maggiore età del ragazzo.

La comunità sportiva della FemiCz Rugby Rovigo Delta ha espresso cordoglio per la perdita, stringendosi attorno al giovane Federico. Grassetto, che tre anni fa aveva già subito la perdita del padre, era una figura stimata nel settore della ristorazione locale. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono tuttora in corso.