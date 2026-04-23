Padova, il giorno di Pasquetta sparano con fucile softair contro i ciclisti: arrestati due 18enni

Due 18enni di Padova sono stati denunciati per aver sparato con un fucile softair ad alcuni ciclisti e persone in gita a Vo’ Euganeo causando quattro feriti.

Hanno sparato a ciclisti e passanti con un fucile softair nel giorno di Pasquetta. È successo in due distinti episodi lunedì 6 aprile nelle strade di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova. Nel corso di due distinti episodi, due 18enni hanno sparato dall'auto sulla quale stavano viaggiando in direzione di alcuni ciclisti, colpendone uno alla gamba e ferendo altre tre persone.

Come ricostruisce Il Gazzettino, il primo episodio si è verificato lungo una delle arterie più frequentate dai ciclisti. I due neomaggiorenni, a bordo di un'auto, hanno affiancato un ciclista in allenamento e aperto il fuoco con un’arma a pallini colpendolo alla gamba sinistra. Lo ha ferito e molto spaventato, ma per fortuna la vittima non è in pericolo di vita.

Poco dopo, sempre nella stessa giornata, si è verificato un altro episodio. Questa volta, nel mirino dei due giovani è finito un gruppo che stava facendo una scampagnata nella giornata di Pasquetta. Anche in questo caso sono stati esplosi colpi da un'arma softair, e tre persone sono state ferite. Le condizioni dei coinvolti non sono risultate gravi, ma l'episodio ha esacerbato il clima di tensione.

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Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di risalire rapidamente ai responsabili attraverso le testimonianze raccolte dai presenti. Fondamentale è stata anche l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. I militari sono riusciti a ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, individuando il veicolo utilizzato e i movimenti dei due giovani nelle ore in cui si sono verificati gli attacchi.

I 18enni avrebbero utilizzato un fucile da softair a batteria, un dispositivo che può essere acquistato liberamente ma che, se impiegato in modo improprio, può causare danni e rappresentare un serio rischio per l’incolumità delle persone. L’arma è stata sequestrata dai carabinieri, mentre i due giovani sono stati denunciati.