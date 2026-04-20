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Padova, 48enne muore accoltellato in strada: si indaga per omicidio

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando alcuni residenti hanno riferito alla polizia di un uomo ferito in strada: si trattava di un 48enne che era stato accoltellato, e che sarebbe morto poco dopo.
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A cura di Davide Falcioni
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Un uomo è morto nel corso della notte a Padova a causa delle gravissime ferite provocate da un'arma da taglio: la vittima aveva 48 anni ed era un cittadino italiano residente in provincia.

La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno riferito di una persona in difficoltà in via dei Colli a Padova. Sul posto gli agenti hanno così trovato la vittima con ferite da arma da taglio e richiesto l'intervento del 118 che ha tentato invano di rianimarla.

Sul posto si è recato il pubblico ministero di turno insieme alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica che indagano sull'accaduto.

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