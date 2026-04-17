Il figlio 21enne muore in un incidente, il consigliere Basile: “Vorrei riabbracciarlo, alla guida siate prudenti”

Il ricordo del consigliere regionale Dino Basile per il figlio Antonio, morto a 21 anni in un incidente il 12 aprile. In un post su Facebook ha rivolto anche un appello ai giovani: “Siate prudenti, non dimenticate quanto sia fragile e preziosa la vita”.

La foto pubblicato dal consigliere Dino Basile che ha perso il figlio in un incidente.

Ha perso il figlio Antonio in un tragico incidente stradale nella notte tra l'11 e il 12 aprile e nelle scorse ore il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Dino Basile ha pubblicato sui social un lungo post in ricordo del 21enne, ma soprattutto per chiedere ai giovani "di non dimenticare mai quanto sia fragile e, allo stesso tempo, preziosa la vita".

"Oggi scrivo un messaggio diverso da quelli che ho sempre condiviso su questa pagina. – ha scritto su Facebook, corredando il post con una foto dove bacia il figlio. – La mia vita è stata segnata da un dolore immenso: la perdita di mio figlio, a soli 21 anni, a causa di un tragico incidente stradale".

Sabato sera il ragazzo, secondo quanto ricostruito nei giorni scorsi, era uscito con gli amici. Dopo aver riaccompagnato a casa la fidanzata, si era messo alla guida, aveva perso il controllo della sua auto lungo la strada provinciale Lecce-Arnesano e si era scontrato con il muro di un'abitazione.

Antonio Basile, il figlio 21enne del consigliere regionale Dino.

A lanciare l’allarme, riportano i quotidiani locali, era stato proprio il padre. Poco dopo le tre di notte, non vedendolo rientrare, aveva contattato la fidanzata. Poi era salito in auto e, dopo aver guidato lungo la strada percorsa dal figlio, aveva fatto la tragica scoperta.

"Non esistono parole sufficienti per descrivere un vuoto così grande. – ha aggiunto – Tuttavia sento il dovere, come padre e come rappresentante delle istituzioni, di trasformare questo dolore".

Dopo queste prime frasi cariche di sofferenza, Basile si è rivolto a genitori e figli. A loro ha detto di non dare mai per scontato il tempo insieme e di non risparmiarsi nelle manifestazioni d'affetto. "Niente è mai troppo", ha scritto Basile.

"Da padre sento di aver dato tanto ai miei figli, per chi mi conosce e sa il mio percorso. E nonostante questo, oggi darei qualsiasi cosa per poter ancora abbracciare e baciare mio figlio, anche solo per un istante", aggiunge.

Poi torna a rivolgersi ai ragazzi, li invita alla prudenza al volante: "Siate prudenti. Basta un attimo, una distrazione, la stanchezza, una scelta sbagliata, per cambiare tutto, per spegnere sogni, progetti e futuro".

E conclude: "Se questo messaggio potrà salvare anche una sola vita o avvicinare anche una sola famiglia, allora il ricordo di mio figlio continuerà a vivere attraverso gesti di consapevolezza e di affetto. Vi chiedo di non dimenticare mai quanto sia fragile e, allo stesso tempo, preziosa la vita".

Il consigliere aveva condiviso parole simili anche al funerale del figlio, affidando la lettura del suo messaggio a un parente: "Abbracciamo i nostri figli, sempre. Anche se non abbiamo tempo".

Tantissimi i giovani che si erano presentati in Chiesa per le esequie del 14 aprile scorso indossando una maglietta con una foto del volto sorridente del 21enne scomparso e con la scritta: "Non sei più dov'eri ma sei ovunque. Noi siamo. Ti amiamo. I tuoi amici".

All’uscita del feretro erano stati lanciati lanterne di carta e palloncini bianchi, neri e azzurri con l’inno dell’Inter, la squadra per cui tifava il giovane.