Viene travolto da due balle di fieno mentre cerca di sistemarle nel fienile: muore il giorno dopo in ospedale Un uomo di 81 anni è stato travolto ieri da due rotoballe di fieno che stava sistemando all'interno di un fienile, a Lusernetta, in provincia di Torino. Troppo gravi le ferite: è morto oggi 9 luglio in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in un'azienda agricola di via Cascina D'Anna a Lusernetta, in provincia di Torino. Un uomo di 81 anni, ovvero il padre del titolare, è stato travolto da due rotoballe di fieno che stava sistemando all'interno di un fienile. Una terza è rimasta in bilico. Subito è scattato l'allarme e in poco tempo sul posto sono arrivati i soccorritori: l'anziano è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Torino. Purtroppo oggi 9 luglio è morto, troppo gravi le ferite riportate. La vittima è Mario Martina.

Da una prima ricostruzione l'uomo era impegnato nel sistemare le balle di fieno all'interno del fienile in cui era solito andare tutti i giorni. Non è riuscito a spostarsi in tempo quando si è accorto che due rotoballe lo stavano travolgendo. Una volta in ospedale i medici del presidio sanitario non hanno potuto fare nulla per contrastare il politrauma che ha subito: è morto a causa di una copiosa emorragia. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che dopo le indagini hanno confermato che purtroppo si è trattato di una fatalità, di un incidente domestico.