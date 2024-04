video suggerito

Lite al concerto dei Subsonica a Firenze: spettatore muore in ospedale Il diverbio nato al termine del concerto dei Subsonica al Mandela Forum. L’uomo, 47 anni, era allo spettacolo con la moglie. È morto in ospedale a Firenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Un concerto dei Subsonica (Foto Facebook)

Dramma al concerto dei Subsonica ieri sera, venerdì 11 aprile, a Firenze al Mandela Forum. Un uomo è morto in seguito a una lite avvenuta al palazzetto dello sport. Secondo una prima ricostruzione della polizia, ci sarebbe stato un diverbio poi degenerato in una colluttazione in cui lo spettatore – si tratta di un uomo di 47 anni – ha riportato gravi traumi alla testa cadendo.

L’uomo è stato soccorso dal 118, dopo l'allarme lanciato da altri spettatori, e trasferito in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, dove poi è deceduto nella notte. Il quarantasettenne sarebbe caduto da una scala esterna del Nelson Mandela Forum di Firenze.

L'episodio è accaduto alla fine del concerto dei Subsonica: a quanto si apprende, l’uomo aveva appena finito di assistere con la moglie allo spettacolo e stava uscendo dal palasport quando sulle scale sarebbe scoppiata una lite e, forse spinto da qualcuno, è precipitato al suolo.

Gli investigatori della squadra mobile fiorentina stanno esaminando i filmati ripresi dalle telecamere del posto per ricostruire quanto accaduto. Sempre secondo le prime informazioni, il diverbio da cui è scaturita la colluttazione c'è stato con un'altra persona, che è in via di identificazione da parte della squadra mobile.

L'uomo morto in ospedale risulta originario di Pistoia: da lì era arrivato con la moglie per assistere al concerto che ha radunato a Firenze alcune migliaia di persone. I Subsonica suonavano nel capoluogo toscano per uno dei concerti del loro ‘Tour 2024 – Realtà aumentata'.

Articolo in aggiornamento