video suggerito

Cade da un tetto mentre monta pannelli solari: muore in Svizzera operaio italiano di 47 anni L’uomo, piemontese di 47 anni, stava installando dei pannelli fotovoltaici sul tetto di una casa a Losone quando è caduto da 4 metri di altezza. Inutili i soccorsi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un operaio italiano di 47 anni proveniente dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, è morto in Svizzera. A renderlo noto la Polizia cantonale secondo cui l'uomo stava installando dei pannelli fotovoltaici sul tetto di una casa a Losone, in via Sottochiesa, quando è caduto da un'altezza di circa 4 metri.

Sul posto, poco dopo le 17, sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Salva, che hanno potuto solo constatare il decesso del lavoratore a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care team.