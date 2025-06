video suggerito

Con la moto si scontra con un furgone e cade violentemente sull'asfalto: 57enne muore mentre va al lavoro Il 57enne Massimiliano Branda è morto in un incidente con un piccolo furgone a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna: è deceduto sul colpo dopo un volo di diversi metri.

A cura di Dario Famà

La vittima in una foto da Facebook

Massimiliano Branda, motociclista 57enne residente a Pieve di Cento, è morto sul colpo in seguito a un violento incidente avvenuto questa mattina a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. L'uomo ha perso la vita dopo uno scontro con un piccolo furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 7:30, quando l'uomo era in viaggio a bordo della sua moto per raggiungere il posto di lavoro. Ad appena venti minuti dalla partenza, il motociclista si è scontrato con un furgoncino all'incrocio tra via Cento e via Morefosca.

La collisione sarebbe stata talmente forte da far balzare l'uomo dalla sella del veicolo, schizzando ad alcuni metri di distanza dalla zona dello scontro. Caduta violentemente sull'asfalto, il motociclista è deceduto sul colpo.

Nonostante l'arrivo del personale sanitario con un'autoambulanza, per Branda non c'è stato niente da fare: a nulla sono serviti i tentativi di soccorrerlo. Presenti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, che hanno messo in sicurezza l'area e hanno effettuato i rilevi necessari.

Ancora non sono chiare le dinamiche dell'accaduto, ma sembrerebbe che a causare la tragedia sia stata una mancata precedenza. Compito delle forze dell'ordine sarà quello di chiarire eventuali responsabilità.

Ad esprimere il suo rammarico è intervenuto Luca Borsari, sindaco di Pieve di Cento, città natale della vittima: "Esprimo a nome di tutta la comunità piovese il mio cordoglio e rivolgo a tutti i suoi cari un abbraccio colmo di umanità e affetto".