Travolto da una vasca di cemento mentre pulisce: muore operaio 60enne a Mareno di Piave

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 27 giugno a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. Un operaio di 60 anni, Sankinder Singh, di origine indiana e residente a Santa Lucia di Piave, ha perso la vita in un grave incidente avvenuto all’interno di una ditta n via Conti Agosti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:20, mentre l’uomo era impegnato in operazioni di pulizia di una vasca contenente sostanze cementizie. Per ragioni ancora da accertare, la struttura si sarebbe improvvisamente ribaltata, travolgendo l’operaio e provocandone il decesso immediato. L'impatto è stato talmente violento che per Singh non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i tecnici dello Spisal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le cause esatte dell’accaduto e verificare l'eventuale presenza di irregolarità nelle misure di sicurezza adottate dall'azienda.

La dinamica dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione, lascia aperti molti interrogativi. Al momento, si ipotizza che la vasca si sia rovesciata durante le operazioni di pulizia, ma resta da stabilire se siano stati coinvolti malfunzionamenti tecnici, errori operativi o carenze strutturali.

La morte di Sankinder Singh si aggiunge al drammatico elenco delle vittime sul lavoro in Italia, riaccendendo il dibattito sulla necessità di maggiori controlli, formazione e prevenzione nei luoghi di lavoro, soprattutto in contesti industriali ad alto rischio.