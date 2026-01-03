Alfa è il cantante più ascoltato in radio nel 2025: Olly primo di Sanremo, ma fuori dalla top20
Quali sono state le canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2025? Vince Alfa con "A me mi piace", feat. Manu Chao, davanti anche a Lady Gaga con "Abracadabra" e Lola Young con "Messy". Olly è il primo artista del gruppo di Sanremo con "Balorda nostalgia", ma non raggiunge la Top 20. Le canzoni di Sanremo, che vincono in FIMI – dove contano soprattutto gli streaming -, non sfondano alla radio o lo fanno solo per il periodo immediatamente successivo al Festival. La classifica di EarOne si compone non solo con la quantità di passaggi delle diverse canzoni, ma anche sull’audience complessiva raggiunta dalle messe in onda.
Le top 5 delle classifiche radio 2025
Alfa, quindi, raggiunge la prima posizione della classifica complessiva EarOne e per la prima volta dal 2019 che una canzone pubblicata da un'etichetta indipendente chiude al primo posto. L'ultima volta fu LP con "Girls go wild". Il cantautore genovese ha chiuso primo con 55.921 passaggi in onda rilevati su 148 radio nazionali e locali monitorate da EarOne. In top 5 ci sono anche i The Kolors con "Pronto come va", mentre in quinta posizione c'è anche Ed Sheeran con "Azizam". "Balorda nostalgia" è in ventiduesima posizione, mentre "La cura per me" di Giorgia è ventottesima con "Cuoricini" dei Coma_Cose in trentatreesima. Lucio Corsi, secondo classificato al Festival con "Volevo essere un duro" è alla posizione 43.
Top 100 EarOne Airplay
- ALFA – A ME MI PIACE (feat. Manu Chao) (Artist First)
- LADY GAGA – Abracadabra (EMI)
- LOLA YOUNG – Messy (EMI)
- THE KOLORS – PRONTO COME VA (Warner)
- ED SHEERAN – Azizam (Warner)
Top 100 EarOne Airplay italiani
- ALFA – A ME MI PIACE (feat. Manu Chao) (Artist First)
- THE KOLORS – PRONTO COME VA (Warner)
- PINGUINI TATTICI NUCLEARI, MAX PEZZALI – Bottiglie vuote (Sony)
- SERENA BRANCALE, ALESSANDRA AMOROSO – SERENATA (Warner / Sony)
- ACHILLE LAURO – Senza Una Stupida Storia (Warner)
Top 100 EarOne Airplay internazionali
- LADY GAGA – Abracadabra (EMI)
- LOLA YOUNG – Messy (EMI)
- ED SHEERAN – Azizam (Warner)
- DOECHII – Anxiety (EMI)
- ALEX WARREN – Ordinary (Warner)
Top 50 EarOne Airplay indipendenti
- ALFA – A ME MI PIACE (feat. Manu Chao) (Artist First)
- KAMRAD – Be Mine (X-Energy / Energy Production)
- ZERB, TY DOLLA $IGN – Location (feat. Wiz Khalifa) (TH3RD BRAIN Records)
- LUCIO CORSI – Volevo essere un duro (Sugar Music)
- ZERB, SOFIYA NZAU, IZZY BIZU – Kumbaya (TH3RD BRAIN Records)