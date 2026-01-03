Alfa è il cantante più ascoltato in radio nel 2025: Olly primo di Sanremo, ma fuori dalla top20

Alfa domina le radio italiane 2025 con A me mi piace feat. Manu Chao; top 5 anche The Kolors e Ed Sheeran. Olly è ventiduesimo, Sanremo fatica a sfondare.

Alfa primo in radio nel 2025

Quali sono state le canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2025? Vince Alfa con "A me mi piace", feat. Manu Chao, davanti anche a Lady Gaga con "Abracadabra" e Lola Young con "Messy". Olly è il primo artista del gruppo di Sanremo con "Balorda nostalgia", ma non raggiunge la Top 20. Le canzoni di Sanremo, che vincono in FIMI – dove contano soprattutto gli streaming -, non sfondano alla radio o lo fanno solo per il periodo immediatamente successivo al Festival. La classifica di EarOne si compone non solo con la quantità di passaggi delle diverse canzoni, ma anche sull’audience complessiva raggiunta dalle messe in onda.

Le top 5 delle classifiche radio 2025

Alfa, quindi, raggiunge la prima posizione della classifica complessiva EarOne e per la prima volta dal 2019 che una canzone pubblicata da un'etichetta indipendente chiude al primo posto. L'ultima volta fu LP con "Girls go wild". Il cantautore genovese ha chiuso primo con 55.921 passaggi in onda rilevati su 148 radio nazionali e locali monitorate da EarOne. In top 5 ci sono anche i The Kolors con "Pronto come va", mentre in quinta posizione c'è anche Ed Sheeran con "Azizam". "Balorda nostalgia" è in ventiduesima posizione, mentre "La cura per me" di Giorgia è ventottesima con "Cuoricini" dei Coma_Cose in trentatreesima. Lucio Corsi, secondo classificato al Festival con "Volevo essere un duro" è alla posizione 43.

Top 100 EarOne Airplay

ALFA – A ME MI PIACE (feat. Manu Chao) (Artist First) LADY GAGA – Abracadabra (EMI) LOLA YOUNG – Messy (EMI) THE KOLORS – PRONTO COME VA (Warner) ED SHEERAN – Azizam (Warner)

Top 100 EarOne Airplay italiani

ALFA – A ME MI PIACE (feat. Manu Chao) (Artist First) THE KOLORS – PRONTO COME VA (Warner) PINGUINI TATTICI NUCLEARI, MAX PEZZALI – Bottiglie vuote (Sony) SERENA BRANCALE, ALESSANDRA AMOROSO – SERENATA (Warner / Sony) ACHILLE LAURO – Senza Una Stupida Storia (Warner)

Top 100 EarOne Airplay internazionali

LADY GAGA – Abracadabra (EMI) LOLA YOUNG – Messy (EMI) ED SHEERAN – Azizam (Warner) DOECHII – Anxiety (EMI) ALEX WARREN – Ordinary (Warner)

Top 50 EarOne Airplay indipendenti