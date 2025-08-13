Testo, video e significato di Pronto come va, i The Kolors in testa in radio da 3 settimane

Per la terza settimana consecutiva, Pronto come va dei The Kolors è in testa alle classifiche EarOne per la rotazione radiofonica: qui il testo, il video e il significato della canzone.

Lo scorso 9 maggio, i The Kolors pubblicavano il singolo Pronto Come Va, un brano ricco di citazioni di cultura pop italiana, ma non solo. La canzone si trova da 3 settimane in testa alla classifica EarOne, in relazione alla rotazione radiofonica del brano, sancendone l'iscrizione nella competizione del tormentone estivo 2025. Nel frattempo, una settimana dopo l'uscita, il 16 maggio, veniva pubblicato anche il video ufficiale della canzone, con la regia di Younuts!, ovvero Antonio Usbergo e Niccolò Celaia. Le immagini riprendevano la band imbucarsi in alcune sale ricevimenti, cantando il singolo per i novelli sposini, sorpresi dalla presenza della band.

Scene testimoniate anche sui social e che riprendono l'iniziativa del 2014 dei Maroon 5, con il frontman Adam Levine, con cui Stash ha intrattenuto una finta conversazione su Instagram. La canzone, in 2 mesi, ha raccolto quasi 10 milioni di streaming su Spotify e 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma soprattutto ha coronato un periodo di autentico splendore della band che dura ormai dal 2023. Qui il testo, il video e il significato di Pronto come va.

Il testo di Pronto come va

Saluti da zia Mara

Mi chiede: “Come stai?”

Ti ho dato tutto ma

Ma tu vuoi il cuore, ahi

Lasciane almeno metà

Non guardarti indietro, indietro

Sei Raffaella Carrà

Che mi canta: “Pedro, Pedro, Pedro, Pedro”

È colpa mia, è colpa tua

Non è importante

Certe cose si fanno in due, tre, qua-

Blue, Da ba dee da

Per tutta la vita

Nostalgia

Di quello che mi facevi

Tu, Da ba dee da

Lasca che ti dica

Che non va via

Il tuo profumo dai pensieri

Pronto, come va?

La voce tua mi manca

Lo so che ho sbagliato ma chi è che non sbaglia

Tutto bene ma

Ho in testa una domanda

Non mi puoi lasciare il cielo in una stanza

Blue, Da ba dee da

Per tutta la vita

Nostalgia

Di quello che mi facevi

Tu-tu-tu

Sarà perché ti amo

Che confusione

Un sabato italiano

Fuori dal balcone, con le signore

A parlare di noi come in un vecchio film

Come i Pink Floyd, vorrei tu fossi qui

Cuore graffiato come su un cd

Tipo quando salta, salta, salta, salta

È colpa mia, è colpa tua

Non è importante

Certe cose si fanno in due, tre, qua-

Blue, Da ba dee da

Per tutta la vita

Nostalgia

Di quello che mi facevi

Tu, Da ba dee da

Lasca che ti dica

Che non va via

Il tuo profumo dai pensieri

Pronto, come va?

La voce tua mi manca

Lo so che ho sbagliato ma chi è che non sbaglia

Tutto bene ma

Ho in testa una domanda

Non mi puoi lasciare il cielo in una stanza

Corro da te sopra una Panda

Ho una compilation d’amore per te

Non mi basterà una canzone a trovar le parole

Per te lo sai che farei?

Pronto, come va?

La voce tua mi manca

Lo so che ho sbagliato ma chi è che non sbaglia

Tutto bene ma

Ho in testa una domanda

Non mi puoi lasciare il cielo in una stanza

Tu, Da ba dee da

Per tutta la vita

Nostalgia

Di quello che mi facevi

Tu-tu-tu

Il significato di Pronto come va, la canzone dei The Kolors

Pronto come va è il nuovo singolo dei The Kolors, prodotto da ROOM9 e dalla band, mentre al testo ha collaborato anche Davide Petrella. La canzone utilizza il citazionismo, una delle cifre negli ultimi anni della band campana, sin dal primo verso, quando richiama alla figura di Mara Venier, ma successivamente accade anche con Raffaella Carra e la sua Pedro del 1980, oltre a Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65 che introduce il ritornello. Nel ritornello invece viene richiamato Il cielo in una stanza di Gino Paoli.

Quella che potrebbe esser definita come una meta-canzone, per tutti i riferimenti musicali, ha invece nella melodia del ritornello l'impronta della band, che ha dato una chiara e forte identità alla propria musica negli ultimi anni. Nella seconda strofa appaiono i Ricchi e Poveri e la loro Sarà perché ti amo, ma anche i Pink Floyd: una sorta di compilation musicale estiva che ha accompagnato in passato i protagonisti della band. Un immaginario che viene richiamato dal passaggio sul "cuore graffiato come su un cd, tipo quando salta, salta, salta, salta".

Il video di Pronto come va

Il video ufficiale di Pronto come va, il singolo estivo dei The Kolors, nasce da un'iniziativa del 2014 dei Maroon 5, che per la promozione di Sugar, avevano cercato di partecipare a tutti i matrimoni a Los Angeles in quei giorni. Un tentativo simile fatto dalla band campana lo scorso 4 maggio, quando si è infiltrata in alcuni matrimoni a Napoli e provincia. Tra le immagini del video, 3 apparizioni in 3 location differenti, coperti inizialmente da un telo bianco e poi assaliti alla fine della canzone. Il tutto condito dai trasferimenti in van e le varie immagini di cucine e ascensori nelle varie strutture. La regia è stata affidata a Younuts!, ovvero Antonio Usbergo e Niccolò Celaia.

Come nasce Pronto come va

Un'operazione nostalgia confermata anche dallo stesso cantante, in un'intervista a Radio Deejay, quando ha raccontato la genesi del brano: "Pensavamo alla bellezza di un gesto ormai dimenticato che fino a qualche anno fa rappresentava una vera e propria dedica: la compilation d’amore, le sue parole. Ricordavamo le sensazioni che si provavano in macchina mentre si ascoltavano da un cd, o ancor prima da musicassetta, le canzoni che cercavano in qualche modo di raccontare il sentimento per qualcuno".