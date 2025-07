Testo e significato di A me mi piace, Alfa riscrive Manu Chao e si candida a tormentone 2025

Alfa e Manu Chao

A me mi piace di Alfa è sicuramente una delle canzoni tormentoni più ascoltata in questa estate 2025 che non vede un brano in particolare emergere sugli altri. Di sicuro la canzone del cantautore genovese che riprende una delle canzoni più amate e famose di Manu Chao, Me gustas tu – e lo fa con la collaborazione dello stesso artista francese – è tra quelle più amate, in queste settimane è stata spesso prima in radio e in FIMI, questa settimana, in particolare mettendosi alle spalle un'altra candidata alla vittoria della canzone più suonata di quest'anno, ovvero Désolée di Anna. "I motivi per essere felice non mancano, almeno dal punto di vista lavorativo" ha detto in un'intervista a Fanpage, commentando sia il periodo che la canzone certificata oro e in effetti Alfa è riuscito ancora una volta a scrivere una hit che ha anche superato i confini nazionali finendo nelle classifiche Spotify Viral 50 di Francia, Spagna, Belgio, Austria e Svizzera.

Il testo di A me mi piace

¿Qué horas son, mi corazón?

Te lo dije bien clarito

Manu

Aquí, presente!

Come fa, amico mio?

¿Qué pasa con la calle en Genova?

A me

Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia

La tua schiena che si inarca e mi sembra il Sud Italia

Amo i nasi alla francese ed i baci all'eschimese

Inventarmi le parole quando canto un pezzo inglese

A me mi piace dire: "A me mi piace" anche se non si dice

Però rende l’idea in maniera molto più efficace

Amo G-E col mare mosso, il caffè col vino rosso

Quand'è il primo settembre e sembra il 32 d'agosto, eh

Sei luce la mattina (Me gustas tú)

La mia serotonina (Me gustas tú)

Mi fai alzare l’autostima (Me gustas tú)

Me gustas tutto, me gustas tú

Più del Mar Mediterraneo (Me gustas tú)

Una domenica allo stadio (Me gustas tú)

Con te ho tutto il necessario (Me gustas tú)

Sì, me gustas tutto, me gustas tú

Perché tu sei come Roma: qualunque strada porta da te

Sì, mi porta da te

(Once de la noche en Managua, Nicaragua)

Stavo pensando, se dormi otto ore al giorno, son cento giorni in un anno

Ma fossi qui con me, non dormiremmo così tanto

Sì, così tanto, sì, così tanto

A testa bassa mentre stavo camminando

Mi sono accorto ieri che il cielo parte dai piedi

Che le cose cambian forma in base a come le vedi

A me mi piace che matchiamo l'energia

E anche se vado via, mi prendi ovunque un po' come Radio Maria

Sei luce la mattina (Me gustas tú)

La mia serotonina (Me gustas tú)

Mi fai alzare l'autostima (Me gustas tú)

Me gustas tutto, me gustas tu

Più del Mar Mediterraneo (Me gustas tú)

Una domenica allo stadio (Me gustas tú)

Tutto il resto è secondario (Me gustas tú)

Sì, me gustas tutto, me gustas tú

Che vita intensa (La-la-la-la, la-la-la-la)

E il nostro grande cuore (La-la-la-la, la-la-la-la)

¿Qué pasa por la calle? (La-la-la-la, la-la-la-la)

Uno, due, tre, quattro

Sei luce la mattina (Me gustas tú)

La mia serotonina (Me gustas tú)

Mi fai alzare l'autostima (Me gustas tú)

Me gustas tutto, me gustas tú

Più di Genova e Bilbao (Me gustas tú)

Di un concerto che è sold out (Me gustas tú)

Più di Alfa e Manu Chao (Me gustas tú)

Sì, me gustas tutto, me gustas tú

Il significato di A me mi piace

Alfa ha preso la canzone di Manu Chao e l'ha riscritta mantenendo sicuramente parte del significato originale, ma usandola come canovaccio per scrivere un inno alla vita, una riflessione su tutto ciò che ci piace, anche le cose che non dovrebbero ma comunque ci rendono felici, come nei vesri: "Amo i nasi alla francese ed i baci all'eschimese Inventarmi le parole quando canto un pezzo inglese, a me mi piace dire: ‘A me mi piace' anche se non si dice". E poi c'è la parte dedicata alla propria metà, giocando con le proprie città d'origine: "Me gustas tutto, me gustas tú più di Genova e Bilbao (Me gustas tú) di un concerto che è sold out (Me gustas tú)".