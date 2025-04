video suggerito

Achille Lauro subito primo tra gli album più venduti con Comuni Mortali e Amor esordisce in top 10 Achille Lauro conquista la testa delle classifiche degli album e dei vinili più venduti in Italia nell'ultima settimana con il nuovo album Comuni Mortali: scalza Santana Money Gang e l'ingresso di Canerandagio Pt.1 di Neffa.

A cura di Vincenzo Nasto

Achille Lauro, via Comunicato Stampa

Sono passati 11 giorni e Achille Lauro e il suo ultimo progetto, Comuni Mortali, si è preso la testa della classifica FIMI degli album più venduti. Si tratta di un grande ritorno per l'autore romano, che raddoppia il risultato ottenuto nel 2021 dal suo ultimo progetto Lauro, 1° in classifica nella settimana successiva alla sua pubblicazione e che terminerà 60° alla fine dell'anno. Il primo posto di Comuni Mortali ha portato a due messaggi social pubblicati dal cantante, nelle sue storie su Instagram. Nella prima si è detto "Senza Parole" per il risultato, mentre ha annunciato solo poche ore dopo l'uscita di un format su YouTube dal titolo Al Confidential. Si tratta di un racconto in prima persona dell'autore ma anche di Comuni Mortali, un backstage del progetto inedito per inedito che comincerà tra poche ore con la spiegazione di Dannata San Francisco: nei prossimi giorni invece verrà svelato il making of di Walk Of Fame.

Il successo di Comuni Mortali tra gli album, ritorna in classifica anche Incoscienti Giovani

Il primo posto di Comuni Mortali arriva dopo la presentazione in grande stile del progetto con il concerto last second a Piazza di Spagna a Roma: uno spoiler dei nuovi brani, ma anche un abbraccio con i fan che lo attendono adesso il prossimo 29 giugno e 1 luglio al Circo Massimo di Roma con due sold-out già annunciati. Protagonista della serata era stata la presentazione di AmoR, una dedica alla città che seguiva i successi di Amore Disperato, ma anche di Incoscienti Giovani, la canzone con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2025. Proprio Incoscienti Giovani e AmoR riescono a inserirsi nella Top 10 dei singoli più venduti FIMI: il brano sanremese ritorna alla quarta posizione, ormai da 11 settimane in classifica. Mentre proprio AmoR esordisce al nono posto, estromettendo dalla Top 10 Tu con chi fai l'amore dei The Kolors, dietro a Sogno Americano di Artie 5ive.

Achille Lauro primo anche nei vinili, dietro Neffa e Buon Compleanno Elvis di Ligabue

Ma il sorpasso di Comuni Mortali nei confronti degli altri progetti arriva anche nella vendita dei vinili, con l'ultimo progetto di Lauro che esordisce al primo posto, seguito da Canerandagio Pt.1 di Neffa e la ristampa di Buon Compleanno Elvis di Ligabue, entrambe esordienti. Escono quindi dalla top 3 Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi, precedentemente in seconda posizione, ma soprattutto Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva, relegati al 5° posto. Non si può dire lo stesso con i singoli più venduti, anche perché la coppia proveniente da Cinisello e Corsico, direttamente da Milano, mantiene il primo posto tra i singoli più venduti con Neon ormai da due settimane consecutive. Al secondo posto risale Balorda Nostalgia di Olly, mentre al terzo posto c'è Non metterci becco, uno dei singoli più positivi di Santana Money Gang.