Achille Lauro annuncia due concerti a Roma e Milano a pochi giorni dal Capodanno cancellato Achille Lauro ha annunciato due concerti a Roma e Milano con Boss Doms per il 2024.

Achille Lauro e Boss Doms (LaPresse)

Achille Lauro ha annunciato due concerti per celebrare l'uscita di "Ragazzi Madre – L’Iliade" il docufilm che, prendendo il nome da uno dei suoi album più famosi – racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera. Il film è attualmente disponibile su Prime Video e sarà celebrato proprio con due concerti che il cantante ha annunciato oggi e che lo vedranno ancora una volta in coppia con Boss Doms, formando una delle coppie più note della musica italiana contemporanea, protagonisti, soprattutto, per quanto riguarda l'ascesa e la successiva crescita della trap italiana, con album come Ragazzi madre e "Pour l'amour".

Achille Lauro e Boss Doms, quindi, celebreranno la loro carriera e i loro album con "Ragazzi Madre – L’Iliade Il Live", i cui concerti si terranno il 4 ottobre 2024 al Forum di Milano e il 7 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma. Achille Lauro ha annunciato i due live mentre in radio gira ancora il suo ultimo singolo "Stupidi Ragazzi" (Elektra Records / Warner Music Italy) in cui unisce ancora una volta musica elettronica, pop e urban. I live sono organizzati e prodotti da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Lauro è reduce dall'annullamento del concerto di Capodanno previsto a Cinecittà a Roma, cancellato pochi giorni prima della fine dell'anno a causa, secondo quanto dice l'AD di Cinecittà World Stefano Cigarini, di pochi biglietti venduti. "A me hanno comunicato la cancellazione della data circa due giorni prima del Capodanno" ha detto Cigarini, che parlava di lauro come vera star della serata (…). Lui è un artista divisivo, tanti fan ma anche tanti haters; non da ultimo, a differenza degli altri artisti che hanno fatto il loro lavoro, lui non si è autopromosso sui social, non ha pubblicizzato l'evento per esempio come Gué Pequeno, ed è chiaro che per quel genere di pubblico vale più un post dell'artista che non uno del parco divertimenti". La risposta di Lauro, però, è che "gli organizzatori dell’evento non hanno rispettato gli accordi contrattuali" quindi "l’agenzia è stata costretta ad annullare la partecipazione dell’Artista".

