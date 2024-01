Il concerto annullato di Achille Lauro era un flop annunciato: 1000 biglietti per 100.000 euro di cachet Il concerto è stato annullato 48 ore prima di Capodanno: solo 1.000 i biglietti venduti (4.000 per Guè) per il live a Cinecittà World a fronte di un costo di 100.000 euro. E Achille Lauro si fa pizzicare a un party a New York per la fine dell’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Achille Lauro a New York per Capodanno

Achille Lauro ha annullato il concerto di Capodannoprevisto a Cinecittà World e, senza dare troppe spiegazioni, è volato a New York per festeggiare senza i fan (circa 1000) che avevano scelto di passare la mezzanotte con la musica dell'artista. La spiegazione? Troppi pochi i biglietti venduti. In particolare il confronto con l'altro rapper ospite Guè, per il quale si erano prenotati in 4000, avrebbe convinto l'agenzia del cantante a dare forfait motivandolo con il mancato rispetto di alcuni impegni contrattuali.

A spiegare dal suo punto di vista come sono andate le cose è oggi sul quotidiano il Corriere della Sera, l'Ad di Cinecittà World, Stefano Cigarini, che rivendica per prima cosa il grande successo della proposta per la fine dell'anno, con 20.000 presene registrate e 3.000 persone a cena. Pochi in questo contesto i biglietti per Achile Lauro, non solo in rapporto a quelli venduti dal collega milanese, ma anche rispetto ai 2.500 di Corona e la sua festa anni Novanta e i 1.000 per il dj set di Pago. Così l'agenzia ha deciso di fare un passo indietro.

"A me hanno comunicato la cancellazione della data circa due giorni prima del Capodanno", spiega ancora Cigarini. "Abbiamo aperto la vendita subito, a metà novembre lanciando la campagna di comunicazione social perché abbiamo pensato sarebbe stato Lauro la vera star della serata: il suo nome era il primo della lista di ospiti, e il messaggio è circolato sui social", spiega. Il costo? 40 euro per l'ingresso base, più 26 euro per lo show di Achille Lauro e i diritti di prevendita. In tutto 69 euro.

Cigarini prova a dare una spiegazione: "Lui è un artista divisivo, tanti fan ma anche tanti haters; non da ultimo, a differenza degli altri artisti che hanno fatto il loro lavoro, lui non si è autopromosso sui social, non ha pubblicizzato l'evento per esempio come Gué Pequeno, ed è chiaro che per quel genere di pubblico vale più un post dell'artista che non uno del parco divertimenti".

Il costo dell'esibizione? Circa 100.000 euro, che in parte sarebbe andata all'Agenzia Luxory, organizzatrice delle serata, e all'agenzia che gestisce Achille Lauro Friends&Partners. Ma quando è stato chiaro che i biglietti non avrebbero coperto la spesa, hanno preferito annullare tutto. Cinecittà World però non esclude di agire legalmente per il danno d'immagine.

Intanto Achille Lauro annuncia due live a Roma e Milano

Lauro intanto, dopo la festa a New York, ha annunciato proprio oggi che domani dalle 14.00 saranno in vendita i biglietti per due "eventi unici" a Roma e Milano, due live con la partecipazione del producer e dj che lo ha accompagnato per gran parte della carriere Boss Doms. Ancora sconosciute la location e le date. I concerti sono legati all'uscita di "Ragazzi madre – l'Iliade", il docufilm sulle origini dell'artista uscito per la piattaforma di streaming Primevideo. Sotto al post sui social con l'annuncio dei biglietti non manca qualche commento dei fan che fa riferimento al concerto annullato a Capodanno, come quello di Anna: "Lo annulli 2 fiorni prima? No perché io ancora te sto aspettà a Cinecittà World… soprattutto sto aspettando una spiegazione e delle scuse, qualsiasi sia stato il motivo".