Achille Lauro a Capodanno 2024 non sarà più a Cinecittà World: cosa fare se hai comprato i biglietti

A cura di Alessia Rabbai

Achille Lauro

Achille Lauro non si esibirà più al Cinecittà World per il Capodanno 2024. La performance del cantautore veronese era prevista proprio per la notte di San Silvestro nel grande Parco tematico di Roma Sud, ma come annunciato dall'artista stesso, la sua partecipazione è stata annullata. La notizia in una storia Instagram di Lauro in cui si legge: "Si comunica che è annullata la partecipazione di Achille Lauro all'evento del 31 dicembre a Cinecittà World a Roma".

Cosa può fare chi ha comprato i biglietti di Achille Lauro a Cinecittà World

Lo staff di Achille Lauro informa i suoi fan e tutti coloro che hanno comprato i biglietti per assistere all'esibizione dell'artista di "rivolgersi al Cinecittà World scrivendo una email ad info@cinecittaworld.it".

Quali cantanti si esibiranno a Capodanno 2024 a Cinecittà World

Nel Capodanno di Cinecittà World la notte di Capodanno 2024 c'è lo Special party reggaeton, hip-hop, R'n'B, con special guest Guè Pequeno e il dj set feat. TY1. Per gli amanti degli anni ‘90 dalle ore 21 alle ore 6 arriva The Time Machine of 90's-2000, special guests della serata Corona, Ice MC e Gigi L'Altro. Altri ospiti attesi sono la "Big Band" orchestra-spettacolo "Red's Band"; Pago, cantante e personaggio televisivo, protagonista di reality come Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip e talent come Tale e Quale show e Nic Faniculli, per gli amanti della musica Techno e House.

Il programma di Capodanno 2024 al Cinecittà World

Il programma di Capodanno 2024 al Cinecittà World è ricco di eventi. Domenica 31 dicembre a partire dalle ore 18 fino alle 6 del mattino del primo gennaio c'è l'evento di Capodanno che racchiude 10 feste in una: 40 attrazioni, 8 cenoni a tema e cene spettacolo, discoteche e dj Set, concerti live e spettacoli dal vivo. Come da "tradizione" a mezzanotte si festeggia l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio e un vero e propio spettacolo pirotecnico. È possibile scegliere tra varie opzioni per mangiare: cena spettacolo danzante con Big Band, cinecena in piedi, cena al ristorante Roma, cena al saloon e cenone al charleston club.