Vincono 50mila euro al Superenalotto ma non ritirano il montepremi: si cercano i fortunati in Veneto Tre persone non hanno ancora riscosso i 50mila euro vinti al Superenalotto durante l’estate: i tre ignari proprietari dei biglietti fortunati avranno tempo fino a metà ottobre per riscuotere la somma.

A cura di Gabriella Mazzeo

Hanno vinto 50mila euro a testa grazie all'iniziativa "Super Estate" di Super Enalotto Super Star ma non hanno ancora riscosso la somma di denaro. Una storia che arriva dal Veneto, dove in tre non sanno di essere stati baciati dalla fortuna. Nel mese di luglio, infatti, sono stati assegnati ben 300 premi in tutta Italia nell'arco di tre concorsi speciali consecutivi avvenuti a metà estate e tutti i vincitori hanno già presentato il biglietto del Super Enalotto Super Star per poter godere della vincita inaspettata. Tutti tranne i 3 fortunati veneti che non hanno ancora chiesto di ritirare i 50mila euro.

Gli ignari vincitori potrebbero non essere al corrente della loro fortuna e per questo Sisal ha lanciato un appello ai residenti della Regione Veneto: chiunque abbia tentato la sorte nell'ambito dei concorsi n. 83 di martedì 12 luglio, n. 84 di giovedì 24 luglio e n.85 di sabato 16 luglio è pregato di verificare i codici alfanumerici univoci legati all'iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco.

I fortunati hanno infatti ancora poco tempo per portare a casa la somma vinta inaspettatamente giocando: il montepremi ha infatti una data di scadenza per la riscossione. I 50mila euro infatti potranno essere ritirati fino al 10, 12 e 14 ottobre in base alla data del concorso giocato. Dopo queste date, le combinazioni estratte non avranno più alcun valore e i proprietari dei biglietti non potranno più reclamare quanto vinto.

Nonostante i numerosi appelli e le date di scadenza per la riscossione del montepremi che si avvicinano, nessuno si è ancora fatto vivo con i biglietti del concorso. Secondo quanto reso noto, una delle vincite non riscossa è avvenuta al punto vendita Sisal Caldogno di via Ponte Marchese, mentre le altre due sono state registrate a Borgo Veneto (Pd) e a Venezia.