Verona: esasperata dall’ennesimo furto, la ristoratrice Barbara Bet dà la caccia al ladro e lo scova Barbara Bet, veronese, volto noto al grande pubblico, esperta di food, racconta com’è riuscita a rintracciare – facendo tutto da sola – il ladro che aveva rubato un monopattino elettrico all’interno del suo ristorante.

A cura di Biagio Chiariello

"Esasperata dai furti ma, soprattutto, sdegnata e incredula per essere stata lasciata sola da chi, forze dell’ordine e istituzioni, dovrebbe tutelare i cittadini che abitano e lavorano in città, la ristoratrice veronese Barbara Bet ha deciso di farsi giustizia da sé ed è riuscita a rintracciare il ladro che aveva rubato un monopattino elettrico all’interno di uno dei suoi quattro ristoranti a Verona.

Imprenditrice, consulente del food e star della tv, Barbara Bet si chiede: "Vi sembra normale che, dopo essere stata derubata per l’ennesima volta in uno dei quattro locali che gestisco in centro a Verona, debba improvvisarmi detective, installando nel mio ristorante le telecamere interne per filmare il ladro in flagrante".

E prosegue: "Vi pare giusto che poi, con le immagini del “furto in diretta” sul telefonino, io abbia dovuto rintracciare il ladro da sola e farmi restituire da lui il maltolto? Non se ne può più — protesta al Corriere della Sera —, nel mio locale abbiamo toccato i dieci furti in poco tempo. Denunce e segnalazioni sono valse a zero, io e i miei dipendenti ci sentiamo abbandonati da forze dell’ordine e istituzioni".

L'ultimo colpo è stato messo a segno nel locale nel quartiere di Veronetta. Il ladro si è introdotto direttamente nel ristorante e le telecamere installate dalla Bet lo hanno così beccato in flagranza di reato mentre porta via il monopattino di un suo dipendente.

Mai avrebbe pensato di "dovermi fare giustizia da sola, di trasformarmi in detective", ribadisce. La donna ha quindi pubblicato il video su Facebook, con tanto di commento a corredo del suo post di denuncia:

Non fate moralismi sulla privacy…— ha scritto Bet — dopo l’ennesima denuncia per furto voglio sapere chi è questo furbo! È successo dieci minuti fa … Condividete più che potete che stavolta me lo trovo da sola ! Grazie del vostro aiuto!".

Il giorno dopo è scesa in strada per agire. In un bar del quartiere Veronetta ha mostrato il video e qui è stata ‘vittima' di una estorsione: le sono stati chiesti 20 euro in cambio di informazioni sul malvivente. Oramai deciso a scovarla, ha ceduto.

A quel punto mi sono fatta accompagnare da un dipendente e sono riuscita a trovare quel tipo: all’inizio mi ha detto che l’aveva dato via per venti euro, allora gli ho mostrato il video e gli ho detto che doveva riportarmi il monopattino. Stamattina (il 14 settembre, ndr) l’ha riconsegnato da noi al locale".

Barbara Bet si dice "ovviamente felice per aver ridato al legittimo proprietario il mezzo che gli serviva per venire al lavoro" ma allo al tempo stesso lancia un allarme, un appello e anche un invito: