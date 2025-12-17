Vegliano il figlio morto in un incidente, ore dopo si accorgono che è un altro ragazzo: denunciato l’ospedale

I genitori di Jacopo, 17enne morto in un incidente a Pisa a settembre, hanno vegliato il corpo sbagliato scoprendo dopo 48 ore lo scambio con un altro ragazzo deceduto nello stesso sinistro. La madre e il padre hanno presentato una denuncia querela nei confronti dell’ospedale per fare luce sull’accaduto.

Hanno vegliato per ore il figlio 17enne morto in un tragico incidente ma poche ore dopo hanno scoperto che si trattava di un altro ragazzo, deceduto nello stesso sinistro. Al dolore per la perdita di Jacopo si è aggiunto lo choc quando si sono accorti dello scambio, avvenuto in ospedale a Pisa, con il corpo di Leonardo, 16 anni.

I genitori della giovanissima vittima hanno scoperto la verità, secondo quanto riportano i quotidiani toscani, solo 48 ore dopo. A farla emergere alcuni accertamenti. Ora tramite il loro avvocato, Nicola Tamburini, la madre e il padre hanno presentato una denuncia querela nei confronti dell'Azienda ospedaliera.

L'obiettivo è fare luce sull'accaduto e definire eventuali responsabilità. Jacopo e Leonardo erano rimasti coinvolti in un violento impatto tra due moto in un parcheggio vicino all'Ikea il 17 settembre scorso, ricorda La Nazione. Sull'accaduto le indagini degli agenti della polizia municipale sono ancora in corso.

“Nell’incidente motociclistico particolarmente grave che si è verificato mercoledì sera a Pisa sono stati coinvolti due minorenni, che hanno riportato gravissime ferite, la cui entità ha reso inizialmente difficile la stessa identificazione. – aveva scritto l'ospedale in una nota. – L’Azienda collabora con l’autorità giudiziaria, per quanto di propria competenza”.

Episodi del genere sono rari ma non impossibili. Anche pochi giorni fa le salme di due uomini morti nell'ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla, in provincia di Catania, sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. In questo caso l'ospedale non avrebbe responsabilità nell'accaduto.

Il nosocomio ha concesso il nulla osta per potere portare a casa uno dei due deceduti, la salma è stata preparata dall'agenzia di pompe funebri e la bara è arrivata a casa. Una volta nell'abitazione i familiari si sono accorti che il morto non era il loro parente.