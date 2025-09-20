Pisa, scontro tra moto nel parcheggio del centro commerciale: morti due ragazzi di 16 e 17 anni

I due adolescenti si erano dati appuntamento con i loro motorini, probabilmente per compiere qualche evoluzione sulle due ruote, che erano la loro passione. Nello schianto era deceduto sul colpo il 17enne mentre il 16enne, che era rimasto gravemente ferito, è morto nelle scorse ore in ospedale.

Due ragazzi di 16 e 17 anni sono morti tragicamente a Pisa dopo uno scontro frontale fra moto avvenuto in uno dei parcheggi che circondano l’Ikea mercoledì scorso. Nello schianto era deceduto sul colpo il 17enne mentre il 16enne, che era rimasto gravemente ferito, è morto nelle scorse ore in ospedale dove era ricoverato in Rianimazione.

Il drammatico schianto che ha portato ai due decessi era avvenuto nel pomeriggio del 17 settembre scorso in uno dei piazzali che circondano il centro commerciale. Qui i due adolescenti si erano dati appuntamento con i loro motorini, probabilmente per compiere qualche evoluzione sulle due ruote, che erano la loro passione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale che indaga sui fatti, per motivi ancora da chiarire, i due ragazzi ad un certo punto si sono trovati sulla stessa traiettoria e l’impatto è stato inevitabile.

I due mezzi si sono scontrati frontalmente e i due giovani sono finiti violentemente sull’asfalto dove sono rimasti esanimi. A lanciare l’allarme alcuni amici che erano con loro e alcuni passanti sulla vicina Aurelia che hanno notato l’impatto e chiamato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari del 118, le condizioni dei due giovani erano già disperate. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il 17enne è morto poco dopo.

La vita del 16enne, trasportato in ospedale e ricoverato in Rianimazione, è rimata appesa a un filo per due giorni. Il quadro clinico, già disperato, si è aggravato col passare delle ore fino alla dichiarazione di morte cerebrale arrivata ieri sera. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi ma sui due corpi saranno effettuate le autopsie come disposto dalla magistratura.

Sotto sequestro invece le due moto sulle quali verranno effettuate verifiche tecniche. La polizia municipale ritiene che alla base della tragedia ci sia un gioco finito male e hanno raccolto le testimonianze di chi si trovava insieme ai due ragazzi al momento dell’incidente e stanno cercando eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza della zona che possano aver ripreso parte della tragedia.