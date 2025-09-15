Turista accoltellata a Chioggia, 24enne arrestato per tentato omicidio: la vittima scelta a caso

È stato arrestato e condotto in carcere il ragazzo di 24 anni di Chioggia (provincia di Venezia) accusato di tentato omicidio per aver accoltellato una turista tedesca la sera del primo settembre scorso. La donna è stata raggiunta da 16 fendenti, il 5 settembre è stata trasferita in una struttura sanitaria in Germania.

Immagine di repertorio

Lo scorso venerdì, 12 settembre, i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia nei confronti del 24enne.

Il giovane, secondo la ricostruzione fatta dai militari, avrebbe aggredito la donna poco prima delle 23.00 mentre passeggiava con il cane a Sottomarina. La turista era stata raggiunta da diverse coltellate, i fendenti l'avevano raggiunta alla testa, al collo e alla schiena.

L'aggressione sarebbe avvenuta in maniera totalmente casuale. La turista era arrivata nel pomeriggio a Chioggia con il compagno e il figlio 13enne di lui. Si era trovata sulla strada dell'aggressore che si era scagliato contro di lei senza motivazioni apparenti.

L'uomo era stato messo in fuga dall'intervento di alcuni passanti, tra questi anche il calciatore Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria, accompagnato dal fratello Stefano, che si trovava nel suo paese natale per trascorrere del tempo in famiglia.

La turista era quindi stata rapidamente soccorsa e ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Chioggia. La donna ha ricevuto ben 16 coltellate. Il 5 settembre scorso è stata trasferita in una struttura sanitaria in Germania.

Le indagini dei carabinieri, attraverso testimonianze e analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, sono proseguite senza sosta e hanno portato all'identificazione dell'aggressore.

Durante la perquisizione effettuata nella sua abitazione, i militari hanno anche trovato il casco indossato durante l'aggressione. Nelle scorse settimane l'uomo era stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Chioggia.