Chioggia, turista accoltellata mentre passeggia con il cane, è caccia all’uomo: “Indossava un casco”

È successo a Sottomarina (Venezia), in ospedale una turista tedesca arrivata in Italia col compagno e il figlio. Non è ancora stato identificato l’uomo con il casco artefice dell’aggressione.

Lunedì sera una turista tedesca di trent'anni è stata accoltellata più volte da un uomo con un casco a Sottomarina, a Chioggia. La donna era arrivata in Italia per trascorrere le vacanze insieme al compagno e al figlio piccolo. Stava portando a spasso il cane quando è stata aggredita alle spalle con violenza. L'uomo l'ha colpita ripetutamente, ferendola anche alle mani, con cui la turista ha provato a proteggersi dai colpi. Allarmati dalle urla, dei passanti sono arrivati a soccorrerla. Ma quando sono sopraggiunti l'uomo si è dileguato. La trentenne è stata allora portata in ospedale, dove si trova attualmente sotto osservazione. Non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratta di un'aggressione apparentemente gratuita, visto che secondo le prime indagini la donna non è stata rapinata o molestata. Proprio di "violenza inaudita e ingiustificata" ha parlato il sindaco Mauro Armelao in una nota ufficiale diffusa sul suo profilo Facebook. Il sindaco ha anche aggiunto: "Chioggia non è questa: la nostra è una città ospitale e accogliente, che non accetta né tollera simili episodi di brutale violenza, capaci non solo di mettere a rischio la vita umana, ma anche di ferire l’immagine di una comunità intera".

Durante l'episodio era anche scappato Luky, il cane della donna, che è stato ritrovato successivamente grazie ai droni della sorveglianza aerea veneta Sav, secondo quanto riporta il Corriere del Veneto. Intanto, i carabinieri sono a lavoro per identificare l'aggressore. Stanno analizzando innanzitutto i filmati delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi della zona. Inoltre, hanno sentito numerose testimonianze, tra cui quelle dei passanti e quella del compagno della donna, che ha raccontato di trovarsi a casa con il bambino al momento dei fatti.