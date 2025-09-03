Attualità
Turista accoltellata in strada a Chioggia, sospetti su un 25enne: interrogato e portato in ospedale

Il giovane, un 25enne del posto, individuato grazie alle telecamere di video sorveglianza. Dopo l’interrogatorio è stato ricoverato al reparto reparto psichiatrico. La vittima, una turista tedesca, accoltellata mentre passeggiava col cane.
A cura di Andrea Scordino
Immagine di repertorio
È stato individuato e bloccato ieri sera dai Carabinieri il presunto aggressore della turista tedesca accoltellata a Chioggia, mentre era a passeggio con il cane. L’uomo, un chioggiotto di 25 anni, è stato portato in caserma dai militari per rispondere alle domande degli inquirenti. Fuori dall'edificio è esplosa la rabbia di alcuni che si sono lasciati andare in fischi e insulti. Il giovane è già noto alle autorità per alcuni episodi di disagi manifestati in passato. Al momento si trova in ospedale al reparto psichiatrico.

La vittima è ricoverata nello stesso ospedale in rianimazione: ha riportato diverse ferite al collo, alla testa e alle mani, con cui aveva cercato di proteggersi. Non risulta comunque in pericolo di vita: è stata sempre cosciente e a breve verrà trasferita in reparto.

La turista, una trentenne tedesca, era arrivata due giorni fa in Italia insieme al compagno e al figlio di lui, per trascorrere una vacanza. Era uscita verso le 23 per fare una passeggiata con il cane quando senza nessuna ragione è stata accoltellata in viale Vittorio Pisani.

Chioggia, turista accoltellata mentre passeggia con il cane, è caccia all'uomo: "Indossava un casco"

"Finito di cenare ho fatto due passi con mia cugina, abbiamo visto che c’era trambusto. Un uomo con un coltello in mano e con un casco si è allontanato in moto. Poco dopo abbiamo chiamato i soccorsi", è quanto ha raccontato uno dei primi a essere arrivato sul posto.

Grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza, i carabinieri di Chioggia e di Venezia sono risaliti al presunto aggressore. Le dichiarazioni rilasciate dal sospettato durante l’interrogatorio sono apparse fin da subito contraddittorie lasciando presupporre un coinvolgimento diretto dell’uomo nei fatti. Al momento, considerate le sue condizioni, l’uomo è ricoverato al reparto psichiatrico dell’Ospedale di Chioggia. Le indagini dei carabinieri vanno avanti per accertare nei dettagli cosa è accaduto quella notte.

Attualità
