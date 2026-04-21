Marco Cossi ucciso a coltellate in strada a Padova, una persona interrogata per 10 ore: attesa svolta nel caso
Si chiamava Marco Cossi il 48enne trovato morto in un sottopassaggio nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile a Padova. Sarebbe stato colpito con una quindicina di coltellate.
Ora sull'omicidio si sta stringendo il cerchio degli investigatori: la Squadra Mobile guidata da Immacolata Benvenuto e coordinata dalla Procura della Repubblica ha portato negli uffici della Questura una persona, che dalle 8.00 della mattina è stata sottoposta a un interrogatorio durato 10 ore, condotto dagli agenti insieme al pubblico ministero di turno.
L'ipotesi del delitto al termine di una lite: coltellate a torace, addome, collo e volto
Chi indaga sta mantenendo il massimo riserbo sui contenuti dell'incontro e nessun dettaglio sull'identità della persona ascoltata è stato diffuso. I poliziotti sono tornati sul luogo del ritrovamento del cadavere assieme agli specialisti del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova, per compiere altre perlustrazioni.
A quanto si apprende, però il quadro probatorio sarebbe già stato già circoscritto. Cossi era originario di Latisana, in provincia di Udine, ma residente a Tencarola di Selvazzano (Padova). Il 48enne all'arrivo dei soccorsi, purtroppo, era già senza vita.
Si ipotizza che il delitto sia avvenuto al culmine di una lite, vista la sua efferatezza: sul corpo la vittima presenta numerose coltellate al torace, all'addome, al collo e al volto. Esclusa invece la pista della rapina finita male, visto che l'uomo aveva con sé portafogli e telefonino.
La sua auto, una Golf grigia, è stata trovata poco distante dal luogo dell'accoltellamento, con le portiere aperte e la chiave ancora inserita nel blocchetto d'accensione. Pare quindi certo che la vittima conoscesse bene il suo assassino, e che il delitto sia stato d'impeto. Su questa pista si sono mossi gli investigatori della Mobile fin da subito.
Chi era il 48enne Marco Cossi
Stando a quanto è stato ricostruito, Cossi non aveva precedenti, nessuna segnalazione alle forze dell'ordine che lo riguardasse. Da un paio di anni viveva con la madre anziana nel Padovano dopo essersi trasferito da Noale (Venezia) in seguito alla separazione dalla moglie.
Lavorava in una ditta operante nel settore della logistica a Padova, ma aveva iniziato a progettare di mettersi in proprio, assieme a un socio, con il sogno di lavorare su un "food truck", uno di quei furgoni ambulanti che propongono panini e snack in occasione di eventi sportivi o manifestazioni fieristiche