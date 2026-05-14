Iacopo Cerbai accoltellato al cuore a Prato per difendere la collega, in terapia intensiva: il video dell’aggressione

Il video ha permesso alla polizia di risalire ai presunti responsabili in poco tempo. Si tratta di un sedicenne, che è l’autore della coltellata al torace, e di un uomo di 29 anni. “Lasciala stare, è una donna” avrebbe detto Iacopo che pochi attimi dopo è stato raggiunto dalla coltellata che solo per caso non lo ha ucciso.

Rimane ricoverato in terapia intensiva ma sta rispondendo alle cure Iacopo Cerbai, il cameriere 23enne accoltellato al cuore in piazza Mercatale a Prato nella notte tra l'11 e il 12 maggio per aver difeso da un’aggressione la collega e moglie del titolare del ristorante dove lavora. II medici si son riservati la prognosi ma l’ultimo bollettino medico dell’ospedale di Careggi di Firenze dove è stato ricoverato assicura che “risponde positivamente alle terapie”, Il giovane sarebbe vigile e cosciente e avrebbe rassicurato anche gli amici sulle chat inviando una foto dal letto d’ospedale.

Il momento dell’aggressione a Iacopo ripresa perfettamente dalle telecamere di sorveglianza della zona in un video che ha permesso alla polizia di risalire ai presunti responsabili in poco tempo. Si tratta di un sedicenne, che è l’autore della coltellata al torace, e di un uomo di 29 anni. Le accuse per loro sono di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito finora, i fatti sono avvenuti intorno all'1:15 della notte quando i due aggressori hanno avvicinato il gruppo, composto dal 23enne e dai due titolari, che stava appena uscendo dal locale dopo una serata di lavoro. I due hanno chiesto con insistenza denaro e intimato di consegnare oggetti di valore, minacciando i tre con un coltello.

“Andiamocene, non dategli nulla”, avrebbe detto a quel punto la moglie del titolare facendo scattare la rabbia degli aggressori contro di lei, insultata e spintonata. Vedendo che prendevano di mira la donna, il cameriere si è lanciato contro i malviventi. “Lasciala stare, è una donna" avrebbe detto Iacopo che pochi attimi dopo è stato raggiunto dalla coltellata che solo per caso non lo ha ucciso.

Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato prima all’ospedale di Prato dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e poi trasferito al Careggi di Firenze dove è stato sottoposto a un secondo delicato intervento per suturare la parte del cuore lesionata dalla coltellata

I due aggressori intanto si sono dati alla fuga allontanandosi però solo di poche centinaia di metri prima di entrare in un altro locale chiedendo da bere. La polizia li ha rintracciati poco dopo in una strada limitrofa arrestandoli. Il quindicenne è stato portato al centro per i minorenni mentre l’adulto è finito in carcere. “Li ho sentiti che si vantavano di aver accoltellato qualcuno”, ha rivelato un testimone. Proprio le testimonianze insieme ai video saranno fondamentali per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione.