Brutta sorpresa per i bagnanti che questo pomeriggio hanno dovuto fare i conti con una serie improvvisa di vortici d'aria sulla spiaggia di Marinella, nei presso di Porto Rotondo, in Gallura. La tromba d'aria ha infatti alzato ombrelloni, lettini, giocattoli, borse e sdraio, che hanno colpito alcuni presenti. A farne le spese sono stati soprattutto due bambini, che hanno riportato contusioni di lieve entità e che sono stati comunque affidati alle cure dei sanitari del posto. Intanto, tutto l'arenile è stato evacuato e i bagnini hanno dovuto far riparare i presenti tra le dune retrostanti in attesa dell'arrivo del 118 e della Guardia costiera.

Fortunatamente le cattive condizioni climatiche, che si stanno registrando da qualche giorno nel Nord della Sardegna, complice un fortissimo vento di maestrale che ha alimentato anche grossi incendi nella zona di Siniscola, sono state segnalate con le bandiere rosse dai concessionari degli stabilimenti, che avevano indotto la maggior parte dei turisti a disertare la spiaggia. La prontezza degli interventi ha scongiurato situazioni di grave pericolo. Oltre ai due bimbi, che hanno riportato piccoli traumi, ci sono stati altri contusi ma nessuno di loro è in pericolo.