Attualità
video suggerito
video suggerito

Travolto e ucciso la notte di Natale: si costituisce una 21enne, aveva abbandonato l’auto dopo l’incidente

È stata la ragazza a fornire le indicazioni necessarie per ritrovare l’auto, di proprietà della madre, con cui aveva travolto Claudio Pogliano a Leini. Sull’auto, la notte dell’incidente, erano presenti altre due persone.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Susanna Picone
1 CONDIVISIONI
Immagine

È finita la caccia al pirata della strada che la notte di Natale aveva investito e ucciso Claudio Pogliano, un uomo di 75 anni a Leini, nel Torinese, senza fermarsi per prestare soccorso. Una ragazza di ventuno anni si è costituita dai Carabinieri: è una giovane residente a Volpiano (Torino) che è stata denunciata dopo aver fornito ai militari le indicazioni per ritrovare l'auto utilizzata, una Fiat Grande Punto grigia intestata alla madre. L’auto, che ora è stata sequestrata, era stata abbandonata in una zona periferica di Leini.

Stando a quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della stazione di Leini e del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria, a bordo dell’auto la ventunenne non era sola quando ha travolto e ucciso l’anziano a Natale. Insieme a lei viaggiavano anche il fratello di venti anni e un'altra ragazza di diciotto anni, amica dei due. I tre ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso, alla giovane alla guida è contestato anche l'omicidio stradale.

Le indagini ancora in corso sono coordinate dalla Procura di Ivrea. Il settantacinquenne morto a Leini era stato travolto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi: violentissimo l’impatto, Pogliano era stato trascinato per oltre venti metri morendo sul colpo.

Leggi anche
Rientra a casa dopo la Messa di Natale, travolto e ucciso da un'auto: caccia al pirata della strada

L’incidente mortale la notte di Natale intorno alle 2.30: la vittima, a quanto ricostruito, aveva appena lasciato la chiesa dopo la Messa di mezzanotte. Dopo averlo travolto i tre ragazzi si sarebbero allontanati per poi abbandonare, evidentemente consapevoli dell’accaduto, l’auto della madre in una zona periferica della cittadina.

Attualità
Incidenti stradali in Italia
1 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra in
Ucraina
Domenica incontro Trump-Zelensky in USA: "Piano pace pronto, discuteremo di territori"
Cremlino: “Putin ha fatto gli auguri a Trump con un telegramma. Zelensky è pieno d'odio"
Gli auguri di Natale di Zelensky all'Ucraina: "Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande"
Mosca tra esplosioni e ombre: quando il caos serve al Cremlino
Il Papa chiede tregua a Natale, Zelensky: "Piano Usa non prevede che Kiev rinunci a Nato"
Quali sono i 20 punti del nuovo piano di pace tra Russia e Ucraina spiegati dal presidente Zelensky
La città ucraina dove è nato uno dei canti di Natale più celebri distrutta dalle bombe: la storia di Pokrovsk
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views