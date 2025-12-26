Travolto e ucciso la notte di Natale: si costituisce una 21enne, aveva abbandonato l’auto dopo l’incidente

È stata la ragazza a fornire le indicazioni necessarie per ritrovare l’auto, di proprietà della madre, con cui aveva travolto Claudio Pogliano a Leini. Sull’auto, la notte dell’incidente, erano presenti altre due persone.

È finita la caccia al pirata della strada che la notte di Natale aveva investito e ucciso Claudio Pogliano, un uomo di 75 anni a Leini, nel Torinese, senza fermarsi per prestare soccorso. Una ragazza di ventuno anni si è costituita dai Carabinieri: è una giovane residente a Volpiano (Torino) che è stata denunciata dopo aver fornito ai militari le indicazioni per ritrovare l'auto utilizzata, una Fiat Grande Punto grigia intestata alla madre. L’auto, che ora è stata sequestrata, era stata abbandonata in una zona periferica di Leini.

Stando a quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della stazione di Leini e del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria, a bordo dell’auto la ventunenne non era sola quando ha travolto e ucciso l’anziano a Natale. Insieme a lei viaggiavano anche il fratello di venti anni e un'altra ragazza di diciotto anni, amica dei due. I tre ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso, alla giovane alla guida è contestato anche l'omicidio stradale.

Le indagini ancora in corso sono coordinate dalla Procura di Ivrea. Il settantacinquenne morto a Leini era stato travolto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi: violentissimo l’impatto, Pogliano era stato trascinato per oltre venti metri morendo sul colpo.

L’incidente mortale la notte di Natale intorno alle 2.30: la vittima, a quanto ricostruito, aveva appena lasciato la chiesa dopo la Messa di mezzanotte. Dopo averlo travolto i tre ragazzi si sarebbero allontanati per poi abbandonare, evidentemente consapevoli dell’accaduto, l’auto della madre in una zona periferica della cittadina.