Rientra a casa dopo la Messa di Natale, travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre a Leini (Torino). A quanto si apprende, il 75enne stava rientrando dalla Messa di Natale, è caccia al pirata della strada.

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre a Leini, nel Torinese. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in via Monte Grappa, davanti al civico 27.

La vettura, secondo le prime ricostruzioni, ha urtato con violenza il 75enne e lo ha trascinato sull'asfalto per una trentina di metri, poi si è allontanata dal luogo dell'investimento senza prestare soccorso.

A quanto si apprende, il 75enne è stato travolto dalla vettura mentre rientrava a casa dalla Messa che si celebra nella notte tra la Vigilia e il giorno di Natale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 della Croce Verde di Villastellone, che hanno tentato di salvare l'uomo ma, purtroppo, per il 75enne non c’è stato nulla da fare.

Le ferite dall'anziano riportate nell'impatto con la vettura erano troppo gravi e si si sono rivelate fatali. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Insieme ai sanitari, sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti anche i Carabinieri della compagnia di Venaria Reale per eseguire i rilievi del caso.

I militari stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire all'identità della persona alla guida dell'automobile che ha investito il 75enne. Sono in corso accertamenti e verifiche, anche attraverso la visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona.

L'accaduto ricorda l‘investimento mortale avvenuto a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, dove un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada.

Il 76enne era sceso a buttare la spazzatura intorno alle 23 di martedì 23 dicembre, quando è stato investito da una vettura. Anche in questo caso il conducente non si è fermato a prestare soccorso.